Educação

MEC libera notas do Enem 2025; veja como acessar

Participantes poderão consultar a pontuação dos dois dias de prova e da redação; resultado serve para programas de ensino superior, como Sisu, Prouni e Fies

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:47

SÃO PAULO - O Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou as notas dos candidatos do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) no início da madrugada desta sexta-feira (16). Cerca de 3,4 milhões de estudantes realizaram os dois dias de provas.

Com a divulgação, os participantes já podem conferir a pontuação obtida na redação e em cada uma das quatro áreas de conhecimento — linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia), ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática.

Para ajudar os candidatos, a Folha de S.Paulo preparou uma lista com algumas perguntas e respostas sobre a nota do exame nacional. Veja a seguir:

Candidatas olhando o caderno de questões do segundo dia de aplicação do Enem 2025 Crédito: Angelo Miguel/Divulgação MEC

Como consultar a nota do Enem 2025?

Para acessar a nota do Enem 2025, o candidato deve entrar na página do participante, no site do Inep.

Após o login com a conta do Gov.br, o participante conseguirá visualizar as notas obtidas, incluindo cada uma das áreas de conhecimento e a redação.

Leia mais Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Fui treineiro no Enem 2025. Consigo consultar minha nota?

Ainda não. Os participantes que fizeram o Enem 2025 como treineiros — estudantes que não concluíram o ensino médio — terão os resultados divulgados em outra data.

Como usar a nota do Enem 2025?

A nota do Enem é utilizada como critério de acesso a programas do governo federal. Um deles é o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que seleciona estudantes para vagas em universidades e instituições públicas com base no resultado do exame nacional.

Outro programa é o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que possibilita o financiamento das mensalidades em instituições privadas. Com isso, o estudante inicia o pagamento apenas após a conclusão do curso, com valores proporcionais à renda do aluno.

Além disso, a nota também pode ser usada no Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda em instituições privadas.

Quais são os períodos de inscrições para o Sisu e o Prouni?

As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. Neste ano, o sistema terá uma mudança no critério de utilização das notas. Ele passará a considerar a melhor pontuação do candidato entre as três últimas edições do exame nacional.

Calendário Sisu 2026

Período de inscrições: 19 a 23 de janeiro

Resultado da chamada regular dos aprovados: 29 de janeiro

Chamada regular de matrícula: 2 de fevereiro

Prazo para participar da lista de espera: 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Convocação dos candidatos em lista de espera pelas instituições: 11 de fevereiro

Neste primeiro semestre, os interessados no Prouni poderão se inscrever no programa a partir do dia 26 de janeiro. As inscrições terminarão em 29 de janeiro, às 23h59.

Calendário Prouni 2026 - 1º semestre

Período de inscrições: 26 de janeiro até 29 de janeiro, às 23h59

Primeira chamada dos aprovados: 3 de fevereiro

Segunda chamada dos aprovados: 2 de março

Inscrições para lista de espera: 25 e 26 de março

Resultado da lista de espera: 31 de março

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta