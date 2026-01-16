MEC libera notas do Enem 2025; veja como acessar

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 07:47
SÃO PAULO - O Inep, instituto vinculado ao MEC (Ministério da Educação), divulgou as notas dos candidatos do Enem 2025 (Exame Nacional do Ensino Médio) no início da madrugada desta sexta-feira (16). Cerca de 3,4 milhões de estudantes realizaram os dois dias de provas.
Com a divulgação, os participantes já podem conferir a pontuação obtida na redação e em cada uma das quatro áreas de conhecimento — linguagens (português, inglês ou espanhol, literatura, artes, educação física, tecnologias da informação e comunicação), ciências humanas (história, geografia, sociologia e filosofia), ciências da natureza (biologia, física e química) e matemática.
Para ajudar os candidatos, a Folha de S.Paulo preparou uma lista com algumas perguntas e respostas sobre a nota do exame nacional. Veja a seguir:
Para acessar a nota do Enem 2025, o candidato deve entrar na página do participante, no site do Inep.
Após o login com a conta do Gov.br, o participante conseguirá visualizar as notas obtidas, incluindo cada uma das áreas de conhecimento e a redação.
Ainda não. Os participantes que fizeram o Enem 2025 como treineiros — estudantes que não concluíram o ensino médio — terão os resultados divulgados em outra data.
A nota do Enem é utilizada como critério de acesso a programas do governo federal. Um deles é o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), que seleciona estudantes para vagas em universidades e instituições públicas com base no resultado do exame nacional.
Outro programa é o Fies (Fundo de Financiamento Estudantil), que possibilita o financiamento das mensalidades em instituições privadas. Com isso, o estudante inicia o pagamento apenas após a conclusão do curso, com valores proporcionais à renda do aluno.
Além disso, a nota também pode ser usada no Prouni (Programa Universidade para Todos), que oferece bolsas de estudo integrais e parciais para estudantes de baixa renda em instituições privadas.
As inscrições para o Sisu 2026 estarão abertas de 19 a 23 de janeiro. Neste ano, o sistema terá uma mudança no critério de utilização das notas. Ele passará a considerar a melhor pontuação do candidato entre as três últimas edições do exame nacional.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o