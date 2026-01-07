Assistência estudantil

Programa Pé-de-Meia vai pagar até R$ 3,2 mil por metas do ano letivo

Além do Incentivo-Conclusão, no valor de R$ 1 mil, os estudantes que participaram do Enem 2025 também receberão um bônus de R$ 200; pagamento começa em fevereiro

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 12:35

Beneficiários do programa Pé-de-Meia receberão pagamento por metas do ano letivo Crédito: MEC/Divulgação

Enquanto estudantes aproveitam o período de férias escolares, o Ministério da Educação (MEC) já prepara o pagamento dos bônus dos beneficiários do programa Pé-de-Meia. O valor, que pode chegar a R$ 3,2 mil equivale à conclusão do ano letivo de 2025, além de um incentivo adicional para quem participou da edição passada do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Fechando o calendário de 2025, o programa prevê o pagamento do Incentivo-Conclusão, benefício concedido aos estudantes que finalizam cada ano letivo com aprovação e cumprem os requisitos de frequência e matrícula. O valor é de R$ 1 mil por ano concluído e fica retido até a efetiva conclusão do ciclo do ensino médio. Além disso, há um bônus de R$ 200 para os estudantes que concluíram a etapa e participaram dos dois dias de prova do Enem 2025.

Conforme o calendário oficial do programa, os depósitos somando o Incentivo-Conclusão e o Incentivo Enem, estão previstos para o período entre 26 de fevereiro e 5 de março de 2026. Os repasses serão feitos diretamente na conta digital aberta em nome do estudante na Caixa Econômica Federal, acessível pelo aplicativo Caixa Tem.

Para quem é o benefício?

O Pé-de-Meia é voltado para estudantes matriculados no ensino médio e na Educação de Jovens e Adultos (EJA) em escolas públicas de todo o país. Para estar apto ao recebimento, além de matrícula e frequência mínima exigida pelo MEC, o aluno precisa estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e atender aos critérios de renda definidos pelo programa.

O programa funciona como uma espécie de poupança educacional: ao longo do ano letivo, os estudantes recebem parcelas mensais de R$ 200 por frequência, desde que cumpram os requisitos de matrícula e presença, e, ao final, os incentivos por conclusão e participação no Enem.

O que os beneficiários devem fazer?

Os estudantes ou responsáveis devem acompanhar a elegibilidade e o calendário atualizado diretamente pela plataforma oficial do Pé-de-Meia ou pelo aplicativo Jornada do Estudante com login pelo gov.br. Os valores poderão ser movimentados no aplicativo Caixa Tem, e, se o beneficiário for menor de idade, pode ser necessária a autorização do responsável para movimentar a conta.

