Bolsa Família: confira o calendário de pagamentos de 2026

Os repasses seguem de forma escalonada, conforme o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), nos últimos dez dias úteis de cada mês

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 10:21

Bolsa Família: confira o calendário de pagamentos de 2026. Crédito: Lyon Santos/MDS

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) definiu o calendário de pagamentos do Programa Bolsa Família para 2026. Os repasses ocorrerão de forma escalonada, de acordo com o dígito final do Número de Identificação Social (NIS), sempre nos últimos dez dias úteis de cada mês.

Para saber a data exata do recebimento, as famílias devem consultar o último dígito do NIS, impresso no cartão do programa, e verificar o dia correspondente no calendário oficial de pagamentos de 2026. Beneficiários com NIS final 1 recebem no primeiro dia do calendário; os de final 2, no segundo dia; e assim sucessivamente, até chegar aos beneficiários cujo NIS termina em zero, sempre em dias úteis.

Os valores do Bolsa Família podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem, utilizados com o cartão do programa para compras na função débito ou sacados em terminais de autoatendimento, casas lotéricas e correspondentes Caixa Aqui, sem cobrança de taxas.

Mais benefícios

O valor mínimo do Bolsa Família é de R$ 600 por família. Além disso, o programa prevê benefícios adicionais conforme a composição familiar, ampliando a proteção social e atendendo às necessidades específicas de crianças, adolescentes, gestantes e nutrizes.

O Benefício Variável Familiar (BVF) assegura o pagamento de R$ 50 para gestantes, crianças e adolescentes de 7 a 18 anos incompletos e para nutrizes, responsáveis pela alimentação de bebês de até seis meses de idade. Já o Benefício Primeira Infância (BPI) concede um adicional de R$ 150 por criança com até seis anos incompletos.

Condições de permanência

A atualização cadastral do Cadastro Único (CadÚnico) deve ser realizada pelo responsável familiar em um posto de atendimento socioassistencial, como o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), ou em um posto do Cadastro Único. Mesmo sem alterações, a atualização deve ser feita, no máximo, a cada 24 meses, para evitar a suspensão do benefício.

Para continuar recebendo o Bolsa Família, as famílias também precisam cumprir as condicionalidades do programa, que incluem a frequência escolar de crianças e adolescentes e o acompanhamento de saúde de gestantes, crianças e nutrizes, conforme as orientações do Sistema Único de Saúde (SUS).

