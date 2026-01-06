Ensino superior

Sisu abre inscrições em 19 de janeiro; Ufes e Ifes oferecem 6,4 mil vagas

Processo seletivo é gratuito e reúne universidades e institutos federais em todo o país; confira cronograma divulgado pelo MEC e como participar

Eduarda Lisboa Reporter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 15:01

Sisu 2026 vai abrir suas inscrições no dia 19 de janeiro. Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Se a meta é garantir uma vaga na universidade pública em 2026, já pode anotar na agenda. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2026 começam no próximo dia 19 e seguem até 23 de janeiro, conforme calendário divulgado pelo Ministério da Educação (MEC). No Espírito Santo, serão 6.450 vagas disponíveis, distribuídas entre a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes).

Nesta edição, o Sisu ofertará 274,8 mil vagas em instituições públicas de ensino superior em todo o país. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pela internet, no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. No momento da inscrição, o candidato pode escolher até duas opções de curso, indicando a ordem de preferência e a modalidade de concorrência, ampla concorrência ou reserva de vagas, conforme as regras atualizadas da Lei de Cotas.

O cronograma do Sisu 2026 prevê a divulgação do resultado da chamada regular no dia 29 de janeiro, com início do período de matrícula a partir de 2 de fevereiro. Já os candidatos que não forem selecionados na primeira chamada poderão manifestar interesse na lista de espera, também entre 29 de janeiro e 2 de fevereiro. A lista poderá ser utilizada pelas instituições ao longo do ano para o preenchimento de vagas remanescentes a partir do dia 11 de fevereiro.

No Espírito Santo, a Ufes ampliou a oferta de vagas para 2026. Ao todo, serão 5.007 vagas distribuídas em 99 cursos, nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus. Desse total, 2.543 vagas serão destinadas à reserva prevista na Lei de Cotas, enquanto 2.464 serão para ampla concorrência.

Já o Ifes ofertará 1.443 vagas em 57 cursos de graduação, incluindo bacharelados, licenciaturas e tecnólogos. As oportunidades são para cursos presenciais, distribuídos em 21 campi da instituição. Em 2025, o instituto ofereceu 1.629 vagas.

Podem participar do processo seletivo os estudantes que tenham feito ao menos uma das três últimas edições do Enem (2023, 2024 ou 2025), desde que não tenham obtido nota zero na redação. O sistema considera automaticamente a melhor média ponderada entre as edições realizadas, ampliando as possibilidades de ingresso no ensino superior público, especialmente para egressos da Rede Estadual.

O secretário de Estado da Educação, Vitor de Ângelo, deixou uma dica importante para os estudantes que pretendem disputar uma vaga pelo Sisu 2026, especialmente os alunos da Rede Estadual.

“Orientamos os estudantes a verificar com atenção o termo de adesão das instituições de interesse, já que os pesos atribuídos às notas do Enem podem variar de acordo com o curso escolhido. Essa análise é fundamental para uma escolha mais estratégica e alinhada ao projeto de vida de cada estudante”, afirmou o secretário.

Calendário do Sisu 2026

Inscrições: de 19 a 23 de janeiro



de 19 a 23 de janeiro Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

29 de janeiro Matrícula dos selecionados: a partir de 2 de fevereiro

a partir de 2 de fevereiro Manifestação de interesse na lista de espera: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro



Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta