Ensino superior

Ufes vai ampliar oferta de vagas no Sisu em 2026

No próximo ano, candidatos poderão concorrer a vagas usando a melhor nota obtida nas três últimas edições do Enem

João Barbosa Repórter / [email protected]

Publicado em 23 de dezembro de 2025 às 10:44

Fachada da Universidade Federal do Espírito Santo Crédito: Ricardo Medeiros

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai ampliar a oferta de vagas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2026. O termo de adesão e o edital regulamentador para alunos interessados no ingresso na instituição de ensino já estão disponíveis.

Em 2025, a Ufes ofertou 4.997 vagas no Sisu e, no próximo ano, serão 5.007 distribuídas em 99 cursos nos campi de Alegre, Goiabeiras, Maruípe e São Mateus. Do número total de vagas abertas para os dois semestres letivos que estão por vir, 2.543 serão destinadas à reserva de vagas previstas na lei de cotas e 2.464 estarão disponíveis para ampla concorrência.

Em 2026, os candidatos poderão concorrer a vagas usando a melhor nota obtida nas três últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desde 2010, quando o Sisu foi criado, a seleção era feita com base na nota obtida apenas no ano anterior ao processo de ingresso.

As datas para inscrição e o edital do Sisu 2026 ainda não foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC), entretanto, os estudantes já podem acessar informações sobre os cursos da Ufes no termo de adesão, documento que contém dados sobre cursos, número de vagas, notas mínimas exigidas e o peso de cada resultado obtido no Enem.

Já o edital regulamentador descreve as normas, as rotinas e os procedimentos necessários para ter acesso aos cursos de graduação na universidade.

Ambos os documentos podem ser acessados abaixo:

Arquivos & Anexos Termo de Adesão Sisu 2026 - UFES Neste documento o candidato pode obter informações sobre os cursos que serão ofertados dentro do sistema unificado, o número de vagas, as notas mínimas exigidas e o peso de cada resultado obtido pelo candidato no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) Tamanho de arquivo: 10mb Baixar Visualizar

Arquivos & Anexos Edital de regulamentação Sisu 2026 - UFES O material descreve as normas, as rotinas e os procedimentos necessários para ter acesso aos cursos de graduação da Universidade. Tamanho de arquivo: 3mb Baixar Visualizar

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta