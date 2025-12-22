R$ 72,8 milhões

ES lança licitação para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari

Com a conclusão das obras, Grande Vitória terá um corredor cicloviário de 100 quilômetros de extensão, da Serra a Setiba

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:04

Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari Crédito: Semobi

O governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou, nesta segunda-feira (22), o edital de licitação para construir uma ciclovia de 23 quilômetros na Rodovia do Sol. A sessão pública para recebimento das propostas das empresas interessadas está marcada para as 10h de 30 de março de 2026. A expectativa é que a obra custe até R$ 72,8 milhões e dure 24 meses após a escolha da construtora.

O projeto, que já havia sido divulgado pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à Rádio CBN Vitória, prevê não só a construção de uma pista exclusiva para ciclistas, como também a implantação de pontos de apoio, quatro passarelas e a reurbanização da antiga praça de pedágio, em Guarapari, com a retirada de toda estrutura ainda existente no trecho.

O edital contempla obras na Rodovia do Sol, no trecho que vai do km 17, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, ao km 40, em Setiba, em Guarapari.

Para Fábio Damasceno, o projeto representa um avanço na forma como a mobilidade é pensada no Estado.

“Queremos ampliar a segurança e o conforto para quem utiliza a bicicleta, incentivar seu uso como meio de transporte no dia a dia e valorizar os espaços urbanos. Iremos realizar 23 km de ciclovia anexa à Rodovia do Sol, com travessias seguras, pontos de apoio para que os ciclistas possam descansar, integrando-se às ciclovias já existentes nas demais cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória, criando uma rede de mobilidade sustentável”, destacou.

Com a ciclovia da Rodovia do Sol, a Grande Vitória terá, ao todo, um corredor cicloviário com mais de 100 quilômetros de extensão, considerando a conexão desse novo trecho com as ciclovias já existentes nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.

