Home
>
Cotidiano
>
ES lança licitação para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari

ES lança licitação para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari

Com a conclusão das obras, Grande Vitória terá um corredor cicloviário de 100 quilômetros de extensão, da Serra a Setiba

Vinicius Zagoto

Repórter / [email protected]

Publicado em 22 de dezembro de 2025 às 11:04

Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari
Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari Crédito: Semobi

governo do Espírito Santo, por meio da Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi) publicou, nesta segunda-feira (22), o edital de licitação para construir uma ciclovia de 23 quilômetros na Rodovia do Sol. A sessão pública para recebimento das propostas das empresas interessadas está marcada para as 10h de 30 de março de 2026. A expectativa é que a obra custe até R$ 72,8 milhões e dure 24 meses após a escolha da construtora.

Recomendado para você

Com a conclusão das obras, Grande Vitória terá um corredor cicloviário de 100 quilômetros de extensão, da Serra a Setiba

ES lança licitação para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari

Criança estava com o irmão quando a parte da terra cedeu; ele foi socorrido com vida

Menina de 11 anos morre soterrada enquanto brincava em Mantenópolis

No programa desta segunda (22), das 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

CBN Vitória ao vivo: Reforma Tributária: o que você precisa de saber sobre o início da transição em 2026

O projeto, que já havia sido divulgado pelo secretário de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno, em entrevista à Rádio CBN Vitória, prevê não só a construção de uma pista exclusiva para ciclistas, como também a implantação de pontos de apoio, quatro passarelas e a reurbanização da antiga praça de pedágio, em Guarapari, com a retirada de toda estrutura ainda existente no trecho.

VEJA TAMBÉM | Espírito Santo tem a ciclovia mais alta do Brasil

O edital contempla obras na Rodovia do Sol, no trecho que vai do km 17, na região de Terra Vermelha, em Vila Velha, ao km 40, em Setiba, em Guarapari.

Para Fábio Damasceno, o projeto representa um avanço na forma como a mobilidade é pensada no Estado.

“Queremos ampliar a segurança e o conforto para quem utiliza a bicicleta, incentivar seu uso como meio de transporte no dia a dia e valorizar os espaços urbanos. Iremos realizar 23 km de ciclovia anexa à Rodovia do Sol, com travessias seguras, pontos de apoio para que os ciclistas possam descansar, integrando-se às ciclovias já existentes nas demais cidades da Região Metropolitana da Grande Vitória, criando uma rede de mobilidade sustentável”, destacou.

Com a ciclovia da Rodovia do Sol, a Grande Vitória terá, ao todo, um corredor cicloviário com mais de 100 quilômetros de extensão, considerando a conexão desse novo trecho com as ciclovias já existentes nos municípios de Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Guarapari.

Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari

Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari por Semobi
Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari por Semobi
1 de 2
Governo do ES lança edital para construir ciclovia de Vila Velha a Guarapari por Semobi

Leia mais

Imagem - Mesmo preso, desembargador federal do ES continuará recebendo salário

Mesmo preso, desembargador federal do ES continuará recebendo salário

Imagem - Juiz federal vai atuar no gabinete de desembargador do ES afastado do TRF2

Juiz federal vai atuar no gabinete de desembargador do ES afastado do TRF2

Imagem - Como senadores do ES votaram no projeto que beneficia Bolsonaro e reduz penas do 8/1

Como senadores do ES votaram no projeto que beneficia Bolsonaro e reduz penas do 8/1

Este vídeo pode te interessar

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Tópicos Relacionados

ciclistas Semobi

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais