41 vagas

Ufes lança edital de concurso para professores com salários de até R$ 13 mil

Oportunidades estão disponíveis nos campi de Vitória, Alegre e São Mateus

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:55

Prédio da administração central - Reitoria da Ufes Crédito: Carlos Alberto Silva

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concurso público com 41 vagas para a carreira de professor do magistério superior. As oportunidades são para os campi de Vitória, São Mateus e Alegre. Os aprovados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85, conforme a titulação do candidato.

Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar, com a titulação mínima exigida.

As inscrições poderão ser feitas de 12 de janeiro até as 23h59 do dia 11 de fevereiro, pelo e-mail informado no edital.

A documentação também deve ser enviada ao departamento ofertante da vaga, conforme informa o documento.

Para o Departamento de Clínica Médica/CCS, área/subárea: Medicina/Clínica Médica e área/subárea: Medicina/Doenças Infecciosas e Parasitárias e área/subárea: Medicina/Nefrologia, o período de inscrições vai de 12 de janeiro até as 23h59 do dia 27 do mesmo mês.

Já para o Departamento de Ginástica/CEFD, área: Educação Física. Tema: Educação Física nas perspectivas socioculturais e pedagógicas: política, formação e intervenção, o atendimento ocorre do dia 26 de janeiro até as 23h59 do dia 25 de fevereiro.

A taxa de participação é de R$ 250. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que estejam registrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova escrita, exame de aptidão didática, avaliação de títulos e teste de plano de trabalho. O exame escrito será aplicado no dia 4 de maio.

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Campus Vitória

Prótese Dentária (1)

Ciências Fisiológicas (1)

Ciências Farmacêuticas (1)

Saúde Coletiva (1)

Terapia Ocupacional (1)

Clínica Médica (3)

Clínica Odontológica (1)

Ginecologia e Obstetrícia (1)

Enfermagem (2)

Patologia (2)

Design (1)

Teoria da Arte e Música (1)

Arquivologia (1)

Economia (1)

Administração (1)

Ciências Contábeis (1)

Biblioteconomia (1)

Teorias de Ensino e Práticas Educacionais (1)

Estatística (1)

Química (1)

Ginástica (1)

Línguas Estrangeiras (1)

Línguas Vernáculas (1)

Oceanografia e Ecologia (1)

Campus São Mateus

Ciências da Saúde (6)

Matemática Aplicada (1)

Ciências Naturais (1)

Campus Alegre

Química e Física (1)

Biologia (1)

Computação (1)

Farmácia e Nutrição (1)

Agronomia (1)

