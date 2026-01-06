Ufes lança edital de concurso para professores com salários de até R$ 13 mil

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:55
A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concurso público com 41 vagas para a carreira de professor do magistério superior. As oportunidades são para os campi de Vitória, São Mateus e Alegre. Os aprovados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85, conforme a titulação do candidato.
Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar, com a titulação mínima exigida.
As inscrições poderão ser feitas de 12 de janeiro até as 23h59 do dia 11 de fevereiro, pelo e-mail informado no edital.
A documentação também deve ser enviada ao departamento ofertante da vaga, conforme informa o documento.
Para o Departamento de Clínica Médica/CCS, área/subárea: Medicina/Clínica Médica e área/subárea: Medicina/Doenças Infecciosas e Parasitárias e área/subárea: Medicina/Nefrologia, o período de inscrições vai de 12 de janeiro até as 23h59 do dia 27 do mesmo mês.
Já para o Departamento de Ginástica/CEFD, área: Educação Física. Tema: Educação Física nas perspectivas socioculturais e pedagógicas: política, formação e intervenção, o atendimento ocorre do dia 26 de janeiro até as 23h59 do dia 25 de fevereiro.
A taxa de participação é de R$ 250. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que estejam registrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.
A classificação dos candidatos será feita por meio de prova escrita, exame de aptidão didática, avaliação de títulos e teste de plano de trabalho. O exame escrito será aplicado no dia 4 de maio.
O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.
