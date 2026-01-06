Home
Ufes lança edital de concurso para professores com salários de até R$ 13 mil

Ufes lança edital de concurso para professores com salários de até R$ 13 mil

Oportunidades estão disponíveis nos campi de Vitória, Alegre e São Mateus

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 13:55

Ufes
Prédio da administração central - Reitoria da Ufes Crédito: Carlos Alberto Silva

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) vai abrir concurso público com 41 vagas para a carreira de professor do magistério superior. As oportunidades são para os campi de Vitória, São Mateus e Alegre. Os aprovados deverão cumprir jornadas de 20 a 40 horas semanais e contarão com remuneração mensal de R$ 3.090,43 a R$ 13.288,85, conforme a titulação do candidato.

Para participar, é necessário que o candidato tenha graduação na respectiva área em que pretende atuar, com a titulação mínima exigida.

As inscrições poderão ser feitas de 12 de janeiro até as 23h59 do dia 11 de fevereiro, pelo e-mail informado no edital. 

A documentação também deve ser enviada ao departamento ofertante da vaga, conforme informa o documento.

Para o Departamento de Clínica Médica/CCS, área/subárea: Medicina/Clínica Médica e área/subárea: Medicina/Doenças Infecciosas e Parasitárias e área/subárea: Medicina/Nefrologia, o período de inscrições vai de 12 de janeiro até as 23h59 do dia 27 do mesmo mês.

Já para o Departamento de Ginástica/CEFD, área: Educação Física. Tema: Educação Física nas perspectivas socioculturais e pedagógicas: política, formação e intervenção, o atendimento ocorre do dia 26 de janeiro até as 23h59 do dia 25 de fevereiro.

A taxa de participação é de R$ 250. Podem pedir isenção do valor os candidatos inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), e que estejam registrados como doadores de medula óssea em entidades reconhecidas pelo Ministério da Saúde.

A classificação dos candidatos será feita por meio de prova escrita, exame de aptidão didática, avaliação de títulos e teste de plano de trabalho. O exame escrito será aplicado no dia 4 de maio. 

O prazo de validade do concurso será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

Campus Vitória

  • Prótese Dentária (1)
  • Ciências Fisiológicas (1)
  • Ciências Farmacêuticas (1)
  • Saúde Coletiva (1)
  • Terapia Ocupacional (1)
  • Clínica Médica (3)
  • Clínica Odontológica (1)
  • Ginecologia e Obstetrícia (1)
  • Enfermagem (2)
  • Patologia (2)
  • Design (1)
  • Teoria da Arte e Música (1)
  • Arquivologia (1)
  • Economia (1)
  • Administração (1)
  • Ciências Contábeis (1)
  • Biblioteconomia (1)
  • Teorias de Ensino e Práticas Educacionais (1)
  • Estatística (1)
  • Química (1)
  • Ginástica (1)
  • Línguas Estrangeiras (1)
  • Línguas Vernáculas (1)
  • Oceanografia e Ecologia (1)

Campus São Mateus

  • Ciências da Saúde (6)
  • Matemática Aplicada (1)
  • Ciências Naturais (1)

Campus Alegre

  • Química e Física (1)
  • Biologia (1)
  • Computação (1)
  • Farmácia e Nutrição (1)
  • Agronomia (1)
Professor Alexandre Amorim orienta que os candidatos não esperem a publicação do edital para começar a estudar

