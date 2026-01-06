Home
23 concursos e seleções abertos com salários de até R$ 37 mil no ES

Há vagas para professor, agente comunitário de saúde, contador, técnico de enfermagem, engenheiro ambiental, auxiliar de secretaria escolar, entre outros cargos

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 6 de janeiro de 2026 às 12:08

UFES
Ufes tem vagas para professores efetivos Crédito: Ricardo Medeiros

Pelo menos 23 concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo e reúnem mais de 850 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar profissionais efetivos e temporários em prefeituras, instituições de ensino, entre outros órgãos.

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Viana foram prorrogadas até o dia 8 de janeiro. O certame oferece 427 novos servidores, com salários que chegam a R$ 6,2 mil, mais auxílio-alimentação de R$ 550. As chances são para professores de Educação Infantil e Ensino Fundamental e outros cargos do quadro geral.

Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) vai abrir concurso público para contratar 23 professores efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 7.512,89, conforme a titularidade do candidato. Os interessados poderão se inscrever de 26 de janeiro a 26 de fevereiro.

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas até o dia 25 de fevereiro para admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros, com 850 vagas distribuídas pelas quatro unidades da corporação, entre elas a do Espírito Santo, com 213 oportunidades. Para participar, é necessário ter o ensino médio e idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2027).

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) lançou dois editais para a contratação de professor substituto nos campi de Santa Teresa, Barra de São Francisco e Piúma. Os ganhos chegam a R$ 8.058 e os prazos vão depender de cada documento.

A Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) divulgou edital com 41 vagas para professores efetivos nos campi de Vitória, Alegre e São Mateus. A remuneração pode chegar a R$ 13.288,85, de acordo com a titulação do candidato. Os interessados poderão se inscrever de 12 de janeiro e 11 de fevereiro.

A Prefeitura de Montanha, município que fica no Norte do Espírito Santo, lançou edital de processo seletivo simplificado para a contratação de professores em designação temporária. O objetivo é preencher cadastro de reserva e o salário chega a R$ 3.212. O atendimento aos candidatos ocorre de 12 a 14 de janeiro.

