Prefeitura de Vitória abre seleção para profissionais da saúde

As vagas são para contratação imediata e cadastro de reserva; inscrições começam no dia 4 de março

Gabriela Maia Estagiária / [email protected]

Publicado em 24 de fevereiro de 2026 às 12:52

PMV busca Farmacêutico, Fisioterapeuta e Nutricionista para a rede municipal de Saúde Crédito: Shutterstock

Profissionais da saúde têm nova oportunidade para atuar na rede municipal da Capital. A Prefeitura de Vitória publicou, no Diário Oficial de segunda-feira (23), um edital de processo seletivo simplificado para contratação temporária de profissionais para atender às demandas da Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Há oportunidades para as funções de farmacêutico ( bioquímico, farmacêutico), fisioterapeuta e nutricionista. A remuneração varia entre R$ 3.082,14 e R$ 4.109,52, além de gratificações adicionais. O certame visa preencher 4 vagas imediatas, além de formar cadastro de reserva, para cargos de nível superior.

Farmacêutico Bioquímico (1 vaga + CR)

Farmacêutico Farmácia (1 vaga + CR)

Fisioterapeuta (1 vaga + CR)

Nutricionista (1 vaga + CR)

Os interessados podem se inscrever a partir do dia 4 de março de 2026, às 8h até as 23h59 do dia 13 de março de 2026. As candidaturas serão feitas exclusivamente pela internet, acessando o site selecao.vitoria.es.gov.br. Para participar, o candidato deverá preencher a ficha de inscrição online e acompanhar todas as publicações e informações referentes ao processo seletivo nos canais oficiais do município. O resultado final será definido pelo somatório de pontos obtidos na avaliação de exercício profissional e qualificação profissional.

A comprovação dos requisitos exigidos no edital será feita mediante a apresentação de diploma ou histórico escolar com data de colação de grau do participante, além do reconhecimento do curso pelo Ministério da Educação (MEC). Para candidatos formados a partir de 1º de janeiro de 2020, serão aceitas declarações ou certidões de conclusão com as mesmas informações. Documentos emitidos no exterior deverão ser revalidados por instituição brasileira reconhecida pelo MEC.

Serviço

Processo Seletivo Simplificado: Profissionais da saúde

Site para inscrição: http://selecao.vitoria.es.gov.br

Período de inscrições: 04/03/2026 às 8h até 13/03/2026 às 23h59

Vagas: 4 + cadastro de reserva

