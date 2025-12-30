Efetivos

Faculdade de Música do ES abre concurso para professor com salário de até R$ 7 mil

Áreas de atuação abrangem diversos núcleos musicais, como Canto (Música Popular), Madeiras (Flauta Transversal, Clarineta e Oboé), Metais (Trompete e Tuba), Cordas Friccionadas (Viola e Violino) e Pedagogia da Performance

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:46

Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) Crédito: Facebook Fames

A Faculdade de Música do Espírito Santo Maurício de Oliveira (Fames) vai abrir concurso público para contratar professores titular (1), adjuntos (4) e assistentes (18). A oferta é de 23 vagas, com salários que podem chegar a R$ 7 mil. Também haverá formação de cadastro de reserva.

Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior. As áreas de atuação abrangem diversos núcleos musicais, como Canto (Música Popular), Madeiras (Flauta Transversal, Clarineta e Oboé), Metais (Trompete e Tuba), Cordas Friccionadas (Viola e Violino) e Pedagogia da Performance.

As inscrições poderão ser feitas das 14 horas de 26 de janeiro até as 23h59 de 26 de fevereiro de 2026, no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (Fundação Cefetminas).

Carga horária

40 horas semanais

Qual é o salário?

Professor titular: R$ 7.512,89

R$ 7.512,89 Professor adjunto: R$ 5.779,15

R$ 5.779,15 Professor assistente: R$ 4.478,85

Qual é a taxa de inscrição?

Professor titular: R$ 147

R$ 147 Professor adjunto: R$ 114

R$ 114 Professor assistente: R$ 88.

Quem pode pedir isenção da taxa?

Podem pedir isenção do valor, os candidatos:

Isentos de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa

Física” são aqueles que, no momento da inscrição no Concurso, estiverem amparados pela Doadores de medula óssea

Inscritos no “Cadastro Único para Programas Sociais” do Governo Federal

Convocados pela Justiça Eleitoral

Candidatos com deficiência

Doadores de sangue.

Os pedidos para obter o benefício podem ser feitos de 26 a 30 de janeiro.

Etapas

O certame será composto por:

Prova dissertativa (eliminatória e classificatória).

Prova de Desempenho Didático ou Recital (eliminatória e classificatória, dependendo da área).

Prova de Títulos (classificatória).

Para áreas específicas de performance, como Piano e Canto, haverá também uma etapa de Recital intercalada entre as avaliações teóricas e didáticas.

Todas as etapas serão realizadas em Vitória.

Quando serão as provas?

A prova dissertativa terá a duração de quatro horas e será aplicada no dia 26 de abril de 2026.

Validade do concurso

A data de validade do concurso público da Fames será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da instituição.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta