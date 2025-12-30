Faculdade de Música do ES abre concurso para professor com salário de até R$ 7 mil

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:46
A Faculdade de Música do Espírito Santo Maurício de Oliveira (Fames) vai abrir concurso público para contratar professores titular (1), adjuntos (4) e assistentes (18). A oferta é de 23 vagas, com salários que podem chegar a R$ 7 mil. Também haverá formação de cadastro de reserva.
Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior. As áreas de atuação abrangem diversos núcleos musicais, como Canto (Música Popular), Madeiras (Flauta Transversal, Clarineta e Oboé), Metais (Trompete e Tuba), Cordas Friccionadas (Viola e Violino) e Pedagogia da Performance.
As inscrições poderão ser feitas das 14 horas de 26 de janeiro até as 23h59 de 26 de fevereiro de 2026, no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (Fundação Cefetminas).
40 horas semanais
Podem pedir isenção do valor, os candidatos:
Os pedidos para obter o benefício podem ser feitos de 26 a 30 de janeiro.
O certame será composto por:
Para áreas específicas de performance, como Piano e Canto, haverá também uma etapa de Recital intercalada entre as avaliações teóricas e didáticas.
Todas as etapas serão realizadas em Vitória.
A prova dissertativa terá a duração de quatro horas e será aplicada no dia 26 de abril de 2026.
A data de validade do concurso público da Fames será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da instituição.
