Faculdade de Música do ES abre concurso para professor com salário de até R$ 7 mil

Faculdade de Música do ES abre concurso para professor com salário de até R$ 7 mil

Áreas de atuação abrangem diversos núcleos musicais, como Canto (Música Popular), Madeiras (Flauta Transversal, Clarineta e Oboé), Metais (Trompete e Tuba), Cordas Friccionadas (Viola e Violino) e Pedagogia da Performance

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 30 de dezembro de 2025 às 11:46

Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames)
Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames)

A Faculdade de Música do Espírito Santo Maurício de Oliveira (Fames) vai abrir concurso público para contratar professores titular (1), adjuntos (4) e assistentes (18). A oferta é de 23 vagas, com salários que podem chegar a R$ 7 mil. Também haverá formação de cadastro de reserva.

Áreas de atuação abrangem diversos núcleos musicais, como Canto (Música Popular), Madeiras (Flauta Transversal, Clarineta e Oboé), Metais (Trompete e Tuba), Cordas Friccionadas (Viola e Violino) e Pedagogia da Performance

Para participar, os candidatos precisam ter o nível superior. As áreas de atuação abrangem diversos núcleos musicais, como Canto (Música Popular), Madeiras (Flauta Transversal, Clarineta e Oboé), Metais (Trompete e Tuba), Cordas Friccionadas (Viola e Violino) e Pedagogia da Performance.

As inscrições poderão ser feitas das 14 horas de 26 de janeiro até as 23h59 de 26 de fevereiro de 2026, no site da Fundação de Apoio à Educação e Desenvolvimento Tecnológico de Minas Gerais (Fundação Cefetminas). 

Carga horária

40 horas semanais

Qual é o salário?

  • Professor titular: R$ 7.512,89
  • Professor adjunto: R$ 5.779,15
  • Professor assistente: R$ 4.478,85

Qual é a taxa de inscrição?

  • Professor titular: R$ 147
  • Professor adjunto: R$ 114 
  • Professor assistente: R$ 88.

Quem pode pedir isenção da taxa?

Podem pedir isenção do valor, os candidatos:

  • Isentos de apresentação da Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda de Pessoa
  • Física” são aqueles que, no momento da inscrição no Concurso, estiverem amparados pela Doadores de medula óssea 
  • Inscritos no “Cadastro Único para Programas Sociais” do Governo Federal
  • Convocados pela Justiça Eleitoral
  • Candidatos com deficiência
  • Doadores de sangue.

Os pedidos para obter o benefício podem ser feitos de 26 a 30 de janeiro.

Etapas

O certame será composto por:

  • Prova dissertativa (eliminatória e classificatória).
  • Prova de Desempenho Didático ou Recital (eliminatória e classificatória, dependendo da área).
  • Prova de Títulos (classificatória).

Para áreas específicas de performance, como Piano e Canto, haverá também uma etapa de Recital intercalada entre as avaliações teóricas e didáticas.

Todas as etapas serão realizadas em Vitória.

Quando serão as provas?

A prova dissertativa terá a duração de quatro horas e será aplicada no dia 26 de abril de 2026.

Validade do concurso

A data de validade do concurso público da Fames será de dois anos, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, a critério da instituição.

Professor dá dicas para candidatos que querem memorizar as matérias estudadas

