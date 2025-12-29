Home
Governo do ES prorroga inscrição do concurso do Hospital Dório Silva

Salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória

Diná Sanchotene

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:59

Fachada do Hospital Estadual Dório Silva
Fachada do Hospital Estadual Dório Silva Crédito: Divulgação | Sesa

As incrições para o concurso público da Fundação Inova Capixaba foram prorrogadas até o dia 4 de janeiro de 2026.  São 932 vagas para trabalhar no Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS), na Serra. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Inicialmente, o prazo terminaria no último domingo, dia 28 de dezembro. 

Os salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, de acordo com o cargo. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame. 

Vagas

934, além da formação de cadastro de reserva.

Cargos

  • NÍVEL FUNDAMENTAL
  • Auxiliar de farmácia (68)

  • NÍVEL MÉDIO
  • Assistente administrativo (59)

  • NÍVEL TÉCNICO
  • Técnico de enfermagem (174)
  • Técnico de nutrição (1)
  • Técnico de segurança do trabalho (4)
  • Técnico de radiologia (2)
  • Técnico de saúde bucal (1)
  • Técnico de laboratório (13)

  • NÍVEL SUPERIOR
  • Analista – Administrativo (8), Contábil-Financeiro (5), Desenvolvimento de Gente (3), Folha de Pagamento (3), Qualidade (1), Licitações e Contratos (8), Suprimentos (5) e Ensino/Pesquisa/Inovação (1)
  • Analista de tecnologia da informação (1)
  • Analista clínico (3)
  • Assistente social (18)
  • Enfermeiro (117)
  • Enfermeiro nefrologista (1)
  • Enfermeiro de qualidade (1)
  • Enfermeiro de educação e pesquisa (2)
  • Enfermeiro de informação em saúde (2)
  • Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1)
  • Enfermeiro de controle de infecção hospitalar (3)
  • Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação (4)
  • Enfermeiro do trabalho (1)
  • Engenheiro de segurança do trabalho  (1)
  • Farmacêutico (12)
  • Farmacêutico clínico (7)
  • Fisioterapeuta (76)
  • Fonoaudiólogo (7)
  • Médico auditor (1)
  • Médico do trabalho (1)
  • Nutricionista (8)
  • Psicólogo (7)
  • Psicólogo organizacional (1)
  • Terapeuta ocupacional (2)

Quando serão as inscrições?

O prazo para inscrições vai de 28 de novembro a 4 de janeiro,  no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame. 

Taxa de inscrição

  • R$ 52 para os cargos de nível fundamental
  • R$ 70 para os cargos de níveis médio e técnico
  • R$ 75 para os cargos de nível superior

Etapas

O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos.

Quando serão as provas?

A prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória, com duração de quatro horas. O resultado final deve ser divulgado em 27 de março de 2026.

O que é a Fundação Inova Capixaba?

A Fundação Inova Capixaba é uma instituição estadual responsável por promover inovação, eficiência e qualidade na gestão da saúde pública capixaba. O objetivo da realização do concurso é fortalecer a equipe multiprofissional do Hospital Dório Silva, ampliando a capacidade assistencial e qualificando o atendimento prestado à população.

Professor Alexandre Amorim dá dicas para candidatos se prepararem para concursos e não caírem nas pegadinhas das provas.

