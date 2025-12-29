932 vagas

Governo do ES prorroga inscrição do concurso do Hospital Dório Silva

Salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, mais auxílio-alimentação de R$ 600. Prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória

Publicado em 29 de dezembro de 2025 às 10:59

Fachada do Hospital Estadual Dório Silva Crédito: Divulgação | Sesa

As incrições para o concurso público da Fundação Inova Capixaba foram prorrogadas até o dia 4 de janeiro de 2026. São 932 vagas para trabalhar no Hospital Estadual Doutor Dório Silva (HDDS), na Serra. Há chances para profissionais de todos os níveis de escolaridade. Inicialmente, o prazo terminaria no último domingo, dia 28 de dezembro.

Os salários variam entre R$ 1.766,73 e R$ 16.748,42, de acordo com o cargo. Os servidores recebem ainda auxílio-alimentação de R$ 600. Além das oportunidades iniciais, haverá formação de cadastro de reserva.

O atendimento aos candidatos ocorre no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame.

Vagas

934, além da formação de cadastro de reserva.

Cargos

NÍVEL FUNDAMENTAL

Auxiliar de farmácia (68)

NÍVEL MÉDIO

Assistente administrativo (59)

NÍVEL TÉCNICO

Técnico de enfermagem (174)

Técnico de nutrição (1)

Técnico de segurança do trabalho (4)

Técnico de radiologia (2)

Técnico de saúde bucal (1)

Técnico de laboratório (13)

NÍVEL SUPERIOR

Analista – Administrativo (8), Contábil-Financeiro (5), Desenvolvimento de Gente (3), Folha de Pagamento (3), Qualidade (1), Licitações e Contratos (8), Suprimentos (5) e Ensino/Pesquisa/Inovação (1)

Analista de tecnologia da informação (1)

Analista clínico (3)

Assistente social (18)

Enfermeiro (117)

Enfermeiro nefrologista (1)

Enfermeiro de qualidade (1)

Enfermeiro de educação e pesquisa (2)

Enfermeiro de informação em saúde (2)

Enfermeiro de núcleo de segurança do paciente (1)

Enfermeiro de controle de infecção hospitalar (3)

Enfermeiro do Núcleo Interno de Regulação (4)

Enfermeiro do trabalho (1)

Engenheiro de segurança do trabalho (1)

Farmacêutico (12)

Farmacêutico clínico (7)

Fisioterapeuta (76)

Fonoaudiólogo (7)

Médico auditor (1)

Médico do trabalho (1)

Nutricionista (8)

Psicólogo (7)

Psicólogo organizacional (1)

Terapeuta ocupacional (2)

Quando serão as inscrições?

O prazo para inscrições vai de 28 de novembro a 4 de janeiro, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (IDCAP), organizador do certame.

Taxa de inscrição

R$ 52 para os cargos de nível fundamental

R$ 70 para os cargos de níveis médio e técnico

R$ 75 para os cargos de nível superior

Etapas

O concurso contará com prova objetiva e avaliação de títulos.

Quando serão as provas?

A prova objetiva está marcada para o dia 25 de janeiro de 2026, na Grande Vitória, com duração de quatro horas. O resultado final deve ser divulgado em 27 de março de 2026.

O que é a Fundação Inova Capixaba?

A Fundação Inova Capixaba é uma instituição estadual responsável por promover inovação, eficiência e qualidade na gestão da saúde pública capixaba. O objetivo da realização do concurso é fortalecer a equipe multiprofissional do Hospital Dório Silva, ampliando a capacidade assistencial e qualificando o atendimento prestado à população.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta