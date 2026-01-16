Faça as contas

Simule em qual faculdade você consegue passar com a nota do Enem 2025

Ferramenta do Gama Pré-Vestibular ajuda candidatos a preverem a pontuação pelo método do Inep, que divulgou o resultado nesta sexta-feira (16)

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 08:05

Fim da ansiedade e da expectativa. As notas oficiais do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) foram liberadas nesta sexta-feira (16) pelo Ministério da Educação. Com isso, os estudantes que desejam analisar melhor seu desempenho podem utilizar a calculadora de TRI, desenvolvida pela startup Gama Pré-Vestibular, como ferramenta de apoio para compreender a pontuação obtida no exame.

A calculadora utiliza os critérios da Teoria de Resposta ao Item (TRI) — a mesma metodologia empregada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) na correção oficial do Enem. A partir das respostas do candidato, a ferramenta gera uma estimativa de pontuação, permitindo comparar o desempenho aproximado com as notas de corte do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em diferentes cursos e instituições.

Agora, os candidatos entram em uma nova etapa rumo ao ensino superior após a divulgação das notas: os processos seletivos, como o Sisu, que começa na próxima segunda-feira (19). No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) ofertarão, juntas, 6.450 vagas em cursos de graduação.

A Ufes ampliou a oferta neste ano e disponibilizará 5.007 vagas em 99 cursos, distribuídos nos campi de Goiabeiras e Maruípe, em Vitória, além de Alegre e São Mateus. Desse total, 2.543 vagas serão destinadas às políticas de reserva previstas na Lei de Cotas, enquanto 2.464 vagas serão para ampla concorrência.

Já o Ifes ofertará 1.443 vagas em 57 cursos de graduação, entre bacharelados, licenciaturas e cursos tecnólogos. As oportunidades são para cursos presenciais, distribuídos em 21 campi da instituição em todo o Estado.

Confira o calendário do Sisu 2026:

Inscrições: de 19 a 23 de janeiro



Resultado da chamada regular: 29 de janeiro

29 de janeiro

Matrícula da chamada regular: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Prazo para participar da lista de espera: de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

de 29 de janeiro a 2 de fevereiro

Convocação da lista de espera: a partir de 11 de fevereiro

Utilize a calculadora

