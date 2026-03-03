Visita inesperada: elefante-marinho surpreende banhistas em Guriri
Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. A visita inesperada do animal chamou a atenção de quem passava pela praia.
Segundo a médica veterinária do Instituto Baleia Jubarte, Samira Costa, aparecimentos desse tipo em águas capixabas têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. Foram registrados pelo menos um indivíduo por ano. Apesar das visitas com certa constância, ainda é difícil afirmar a causa exata desses deslocamentos, mas o aquecimento global pode estar influenciando o comportamento da espécie e sua aproximação das praias brasileiras.
A orientação da especialista é que, ao avistar um elefante-marinho, deve-se manter a distância. É importante evitar que pessoas e cães cheguem perto, pois muitas vezes eles estão apenas descansando na praia. O recomendado é acionar o Projeto de Monitoramento de Praias (PMP) através do número 0800 991 4800 para o resgate do animal.