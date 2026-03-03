Visita inesperada: elefante-marinho surpreende banhistas em Guriri

O animal apareceu na praia de Guriri na manhã da última segunda-feira (2) Crédito: Instituto Baleia Jubarte

Um elefante-marinho foi avistado na manhã de segunda-feira (3) na região das Meleiras, em Guriri, litoral de São Mateus, na região Norte do Espírito Santo. A visita inesperada do animal chamou a atenção de quem passava pela praia.

Segundo a médica veterinária do Instituto Baleia Jubarte, Samira Costa, aparecimentos desse tipo em águas capixabas têm se tornado mais frequentes nos últimos anos. Foram registrados pelo menos um indivíduo por ano. Apesar das visitas com certa constância, ainda é difícil afirmar a causa exata desses deslocamentos, mas o aquecimento global pode estar influenciando o comportamento da espécie e sua aproximação das praias brasileiras.