Empresário do ES segue preso em cruzeiro em meio à guerra no Oriente Médio

Ele está com outros 20 brasileiros em um navio parado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. Grupo aguarda definição sobre voos ao Brasil

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:49

Um empresário brasileiro a bordo de um navio de cruzeiro parado em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, afirmou nesta terça-feira (3) que existe a expectativa de retorno ao Brasil já neste fim de semana. A embarcação está atracada há quatro dias por conta da escalada do conflito no Oriente Médio.

Segundo José Carlos Bergamin, que também é vice-presidente da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), a orientação da companhia foi para que todos permanecessem embarcados, por se tratar de um ambiente considerado mais seguro.

"O importante é que a gente está bem, seguro e vai chegar bem. Aqui, a gente tem acomodações, alimentação, cuidados médicos se precisar e até a parte de lazer" José Carlos Bergamin Vice-presidente Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES)

Ainda de acordo com Bergamin, o clima a bordo mudou. O empresário contou que o primeiro momento foi de tensão, diante da incerteza sobre a dimensão do conflito e os possíveis impactos na viagem.

"Agora, as pessoas já usam mais a estrutura de lazer do navio, eles potencializaram isto para tirar o estresse no geral e já começamos a organizar a questão do retorno", afirmou.

Expectativa de volta ao Brasil

O grupo já iniciou tratativas para retornar ao Brasil. Segundo o empresário, há diálogo com a embaixada brasileira e a companhia responsável pelo cruzeiro informou que existe a possibilidade de voos saindo de Dubai neste fim de semana, priorizando passageiros com embarque atrasado.

O empresário brasileiro José Carlos Bergamin falou sobre a expectativa de volta ao Espírito Santo após ficar parado em cruzeiro em meio à Guerra no Oriente Médio Crédito: Arquivo pessoal | José Carlos Bergamin

"Nosso voo seria no sábado. Entraríamos em atraso apenas no domingo. Com muito otimismo, acreditamos que conseguimos sair daqui neste fim de semana. Em um cenário mais pessimista, ao longo da próxima semana", explicou.

Ele destacou ainda que, no caso dele e de parte do grupo, as passagens aéreas foram compradas junto à própria companhia de navegação, o que pode facilitar a reorganização dos voos. "Isso certamente vai nos ajudar, porque não precisamos tratar com dois fornecedores diferentes".

Guerra EUA x Irã

Estados Unidos e Israel lançaram um grande ataque contra o Irã na manhã do último sábado (28), o que deflagrou uma guerra entre os três países. Explosões foram registradas na capital Teerã e em diversas outras cidades iranianas.

Os bombardeios mataram o líder supremo do Irã, o aiatolá Ali Khamenei, e outros membros de alto escalão da cúpula militar e de governo iraniano. Ao todo, 555 pessoas foram mortas desde o início dos ataques ao país, afirmou a organização humanitária Crescente Vermelho do Irã em atualização nesta segunda-feira (2).

Em resposta aos ataques dos EUA e de Israel, o Irã disparou mísseis contra o território israelense e contra bases militares norte-americanas no Oriente Médio. Essa troca de ataques continua desde então, com bombardeios diários contra Israel e Irã, sendo presenciados em outros países da região. Os EUA informaram no domingo que três militares do país foram mortos desde o início da guerra, e Trump prometeu "vingá-los".

"Infelizmente, haverá mais [mortes] antes que [a guerra] acabe. Mas os Estados Unidos vão vingar seus mortos e desferir o golpe mais devastador aos terroristas que travam uma guerra, basicamente, contra a civilização", afirmou o presidente dos EUA no domingo.

*Com informações do g1 ES

