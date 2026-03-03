A Gazeta - Agora

Passagem de ônibus em Guarapari aumenta para R$ 5,10 nesta terça (3)

Publicado em 03/03/2026 às 17h21
Ônibus da frota da Expresso Lorenzutti, que opera o transporte público coletivo de Guarapari
Aumento da tarifa foi de 20 centavos, passando a custar R$ 5,10 Crédito: Divulgação/ Site Câmara de Guarapari

Os usuários do transporte público do município de Guarapari começaram a pagar mais pela passagem. Nesta terça-feira (3), a tarifa passou a custar R$ 5,10 — conforme informou a Expresso Lorenzutti, que presta o serviço na cidade. De acordo com a empresa, o reajuste está em conformidade com um decreto publicado na segunda (2).

O reajuste na tarifa de ônibus em Guarapari foi de 20 centavos, já que a tarifa antiga era de R$ 4,90.

