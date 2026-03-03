A nova métrica para o sucesso do setor de rochas naturais

Muitas vezes me perguntam o que mais mudou no setor de rochas naturais nos últimos anos. A resposta não está apenas nos números. Está na forma como passamos a medi-los.



Durante décadas, o sucesso foi medido pelo volume embarcado. A pergunta era direta: quantos contêineres saíram do porto? Era a lógica de um ciclo econômico orientado por escala, produção e faturamento.



Hoje, esse parâmetro já não é suficiente para explicar o que realmente diferencia as empresas.

A Marmomac Brazil, realizada na última semana, em São Paulo, em sua segunda edição, deixou isso claro. O empresário que se destaca não é apenas aquele que vende mais. É aquele que constrói marca, gera percepção de valor e ocupa espaço estratégico no mercado no longo prazo.

Muitos estandes deixaram de ser apenas espaços de exposição de amostras para se tornarem ambientes de experiência. Empresas associaram seus materiais à arte, ao design, à moda e até à joalheria. Houve presença de personalidades reconhecidas e estratégias que ultrapassaram os limites físicos da feira. Não se trata de estética. Trata-se de construção de marca e de valor.

Os números confirmam essa evolução. Em 2025, mesmo diante de restrições comerciais impostas pelo nosso principal mercado, os Estados Unidos, o Brasil alcançou quase US$ 1,5 bilhão em exportações de rochas naturais. Parte relevante desse desempenho foi preservada por meio de articulação institucional e diplomacia empresarial, que garantiram a manutenção da isenção para segmentos como os quartzitos e outras rochas.

Ao mesmo tempo, o mercado interno vem crescendo com produtos diferenciados e maior valor agregado, movimento que até poucos anos atrás era predominante no exterior.

Setor de rochas ornamentais do ES é destaque em feira internacional. Crédito: Divulgação

A mineração de rochas está distribuída por diversas regiões do país, mas o arranjo produtivo do Espírito Santo permanece como referência. A indústria local segue investindo em tecnologia, parque fabril e competitividade global, consolidando o Estado como principal polo transformador do setor.

Projetos estruturais exigem tempo, coordenação e visão de longo prazo. A consolidação da própria Marmomac Brazil demonstra isso. Eventos dessa magnitude amadurecem à medida que o setor amadurece.

O setor vive um momento de transição. Escala continua sendo relevante. Mas reputação, estratégia e posicionamento passaram a definir quem cresce de forma sustentável.

Escala gera resultado. Reputação garante continuidade



