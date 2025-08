Negociação

Em reunião nos EUA, setor de rochas do ES pede novas isenções no tarifaço

Depois da isenção do quartzito, Centrorochas faz mobilização para incluir mármore e granito na lista de produtos livres de taxação

Publicado em 1 de agosto de 2025 às 18:21

Reunião de representantes do setor de rochas ornamentais nos Estados Unidos Crédito: Divulgação

Depois de ter o quartzito incluído na lista de exceções do tarifaço imposto pelo presidente Donald Trump aos produtos brasileiros, o setor de rochas ornamentais segue em conversas com entidades nos Estados Unidos para garantir também a não taxação do mármore e granito a partir da próxima semana.>

O quartzito — material, amplamente utilizado na construção civil e em acabamentos de alto padrão — representa metade dos 80% das chapas produzidas no Estado que são enviadas para os Estados Unidos. >

E para garantir a inclusão dos demais materiais, representantes da Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) participaram nesta sexta-feira (1°) de uma reunião na Embaixada do Brasil em Washington para a entrega simbólica de uma carta à National Association of Home Builders (NAHB) e ao Natural Stone Institute (NSI).>

O documento, assinado conjuntamente pelas três entidades, reforça o pedido de inclusão de novos materiais de origem brasileira na lista de exceções à tarifa adicional de 40% imposta pelos Estados Unidos às importações brasileiras. >

>

Apesar do alívio com a isenção parcial, a Centrorochas destaca que a mobilização continua. “A carta reforça a importância de ampliar a lista de isenções para incluir materiais como mármore, granito e ardósia, todos amplamente utilizados pela indústria americana e sem alternativas viáveis na produção doméstica dos EUA”, afirmou Fábio Cruz, vice-presidente da associação.>

O setor de rochas chegou a ficar com cerca de 1.200 contêineres parados em portos do Estado aguardando alguma definição sobre as tarifas, que foram anunciadas no dia 9 de julho. Depois da publicação da ordem executiva pela Casa Branca, na quarta-feira (30), o setor voltou a fazer embarques para os Estados Unidos.>

Impacto das tarifas no mercado de construção dos EUA

Ainda segundo a Centrorochas, o impacto da medida tarifária sobre o mercado americano também tem gerado grande preocupação entre os agentes locais. >

Segundo dados preliminares da NAHB, as novas tarifas podem elevar significativamente o custo médio das novas construções residenciais nos Estados Unidos. >

A manutenção da tarifa representa risco direto para mais de 200 mil empregos nos EUA, entre fabricantes, distribuidores e instaladores do setor de pedras naturais. A ausência de insumos alternativos e a rigidez de contratos em vigor agravam ainda mais o cenário.>

De acordo com estimativas da própria NAHB, as tarifas atualmente propostas devem adicionar, em média, mais de US$ 10.900 (R$ 60,3 mil) ao custo de cada nova casa construída nos Estados Unidos. >

A entidade estima que cerca de 7% de todos os materiais de construção utilizados em novas construções residenciais multifamiliares e unifamiliares em 2024 tiveram origem em países estrangeiros. >

Além disso, o custo dos materiais de construção já subiu 41,6% nos cinco anos desde a pandemia – índice muito superior à inflação acumulada no mesmo período (21,9%). A imposição dessas tarifas sobre materiais, eletrodomésticos e produtos de acabamento ameaça desorganizar cadeias de suprimento e aumentar ainda mais os custos de moradia para as famílias americanas.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta