Depois de quase parar no ES, setor de rochas volta a fazer embarques para os EUA

A quarta (30) e a quinta-feira (31) foram dias para lá de agitados e animados dentro da indústria de rochas ornamentais. Na quarta, dia do alívio, o setor foi surpreendido pela exclusão do quartzito no tarifaço de 50% em cima de todas as exportações brasileiras (o produto responde por algo entre 40% e 50% das exportações para os Estados Unidos, que é o maior do planeta). O final da tarde e toda a noite foram dedicados para esclarecer o anúncio da Casa Branca e desmentir as muitas fake news que se espalharam pelo WhatsApp de empresários e executivos. A quinta, já com as coisas mais esclarecidas, foi dedicada aos negócios. Muitas cargas, que estavam aguardando as definições de Washington, foram autorizadas a embarcar pelos importadores dos Estados Unidos.