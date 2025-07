Novo bairro da Serra terá mais de 200 lojas (que não serão vendidas)

A Marsanto Imóveis iniciou as obras de infraestrutura do Península Aroeiras, bairro planejado com 213 mil m² que ficará na região de Morada de Laranjeiras, Serra. Com um valor geral de vendas (VGV) que supera R$ 1,5 bilhão, o empreendimento terá 285 lotes (com o metro quadrado partindo de R$ 1,7 mil), 14 torres residenciais e 12 blocos comerciais - com mais de 200 lojas no nível da rua, e salas e lofts nos andares superiores.



"É um projeto que visa mudar o patamar do mercado imobiliário da Serra. Não é um movimento apenas nosso, mas de vários atores do mercado, e o objetivo é entregar produtos que hoje não existem na cidade. Estamos em um município com uma economia muito dinâmica, fortemente industrializado, que gera empregos muito bem remunerados, mas que não tem oferta de produtos imobiliários para atender essa demanda. Estamos olhando para o negócio imobiliário como um todo, vivendo uma mudança importante dentro da Serra", disse Diogo Martins, sócio da Marsanto.