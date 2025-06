Loteadora do ES vai lançar empreendimento de R$ 600 milhões no Recôncavo Baiano

“Acreditamos no potencial de Camaçari e no crescimento sustentável da região. Este será um projeto pensado para fomentar oportunidades, qualidade de vida e desenvolvimento econômico local”, assinalou Gustavo Barbeitos, CEO da Soma Urbanismo. O lançamento do empreendimento, que está sendo feito em parceria com investidores da região, se dará nos próximos meses. "O nosso objetivo é transformar o cenário urbano de Camaçari", disse Barbeitos.

O movimento da Soma reforça a expansão de empresas do mercado imobiliário do Espírito Santo para fora do Estado. No final do ano passado, a CBL adquiriu 40% da Terrano, de Goiás, com o objetivo de desenvolver projetos no Centro-Oeste. As companhias capixabas têm boa reputação e para continuar a trajetória de expansão com velocidade adequada precisam buscar oportunidades para além dos limites do Estado. É o que têm feito.