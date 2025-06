Leilão da Cesan: a empresa capixaba que se associou à gigante espanhola

O leilão realizado pela Cesan, na B3, na última terça-feira, foi a maior concessão de serviços públicos já realizada no Espírito Santo: serão investidos R$ 7 bilhões ao longo dos próximos 25 anos para garantir a universalização da coleta e tratamento de esgoto de 43 municípios capixabas, entre eles Vitória. A espanhola Acciona levou o bloco 2 - Anchieta, Afonso Cláudio, Castelo, Guarapari, Ibatiba, Itapemirim, Iúna e Viana - e fará aportes de R$ 1,78 bi. O maior bloco, com 35 cidades e que demandará investimentos de mais de R$ 5 bilhões, foi vencido pelo consórcio formado pela gigante espanhola GS Inima e, aqui cabe um destaque importante, pela capixaba Forte Ambiental, de Cariacica.

O consórcio é liderado pela GS Inima, que possui 90% das ações. A Forte, que conta com o apoio de alguns investidores capixabas, ficou com 10%. A ideia é aprender sobre o novo negócio e seguir investindo em concessões públicas, parcerias público-privadas e até privatizações. "Há muitas oportunidades no Brasil todo, principalmente na área de saneamento, onde temos maior conhecimento. Estamos nos estruturando e vamos buscar oportunidades. É um passo estratégico para a empresa, esperamos contribuir".

No segundo leilão que participa no Estado, a GS Inima já dá o indicativo de que costuma trazer parceiros locais para os seus negócios. Os espanhóis venceram, em 2024, o leilão para operação da Estação de Produção de Água de Reúso da Serra, realizado pela Cesan, e o consórcio foi formado junto com a Tubonews, outra prestadora local de serviços para a estatal do saneamento. A GS Inima é a responsável pelos estudos da usina de dessalinização que a Cesan pretende construir. A estrutura de mais de R$ 1 bilhão será construída e tocada por uma empresa privada. Há boas oportunidades no horizonte.