Saneamento: leilão confirma apetite estrangeiro e Cesan prepara novas ofertas

As multinacionais espanholas GS Inima e Acciona levaram o leilão realizado pela Cesan, nesta terça-feira (17), na B3, em São Paulo. Trata-se de um pacote de R$ 7 bilhões em investimentos a serem tocados ao longo dos próximos 25 anos que visa garantir a universalização da coleta e tratamento de esgoto de 43 cidades do Espírito Santo, entre elas Vitória. Foi o maior leilão já feito no Estado. O resultado confirma o apetite estrangeiro por bons ativos brasileiros. Importante destacar que a GS Inima, que levou o maior bloco, com 35 cidades e quase R$ 5 bi em investimentos, entrou em consórcio com a Forte Ambiental, que é do Espírito Santo.

De olho no movimento, a Cesan está preparando mais um pacote de ofertas ao mercado, passando inclusive pelos sistemas de abastecimento de água, que, mesmo depois das Parcerias Público-Privadas firmadas nos últimos anos (a Aegea é responsável pelo esgoto de Cariacica, Vila Velha e Serra), seguem sendo tocados pela estatal. Seriam, ao lado da dessalinizadora, as cerejas do bolo, mas a coisa vai além. A Cesan já colocou na rua um chamamento público com o objetivo de atrair investidores interessados em gerar energia em parceria com a estatal, utilizando as estruturas e os resíduos do tratamento de água e esgoto. Três companhias já apresentaram proposta.