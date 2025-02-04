Cesan, Vale e multinacional fecham acordo para fornecimento de água de reúso

Vale, Cesan e a multinacional GS Inima assinam, nos próximos dias (provavelmente na semana que vem), um memorando de entendimento sobre o fornecimento da água de reúso para Tubarão. Cesan e Vale já negociam há mais de um ano
, a novidade de agora é que a companhia espanhola, que ganhou o contrato de mais de R$ 2 bilhões para operar a Estação de Produção de Água de Reuso (Epar) da região de Camburi
(bairros da zona Norte de Vitória, além de Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima, na Serra), garantiu capacidade para entregar água para a Vale.
No leilão vencido em janeiro do ano passado, o consórcio GS Inima Tubonews, se comprometeu a entregar até 300 litros por segundo de esgoto sanitário tratado e transformado em água de reúso, ideal para uso industrial, na porta da ArcelorMittal Tubarão. Agora, diante do volume de resíduos que passarão por ali, a concessionária garante capacidade para entregar mais 50 litros por segundo, desta vez para a Vale. Um aditivo será feito no contrato entre Cesan e GS Inima Tubonews.
As obras da Epar começam em março e o investimento na nova estrutura ficará em R$ 250 milhões. A utilização de água de reúso não é novidade na indústria, o diferencial do contrato é a garantia de entrega do material ao longo dos 30 anos de contrato. O parque industrial de Tubarão, que reúne as usinas de Vale e ArcelorMittal, é um dos mais importantes consumidores de água do Espírito Santo.