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Economia

Cesan, Vale e multinacional fecham acordo para fornecimento de água de reúso

A espanhola GS Inima, que venceu o leilão para a construção e operação de uma Estação de Produção de Água de Reúso na Serra, vai fornecer para ArcelorMittal e Vale

Publicado em 04 de Fevereiro de 2025 às 03:50

Públicado em 

04 fev 2025 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo
Vale inaugura a primeira fábrica de briquetes do mundo Crédito: Fernando Madeira
Vale, Cesan e a multinacional GS Inima assinam, nos próximos dias (provavelmente na semana que vem), um memorando de entendimento sobre o fornecimento da água de reúso para Tubarão. Cesan e Vale já negociam há mais de um ano, a novidade de agora é que a companhia espanhola, que ganhou o contrato de mais de R$ 2 bilhões para operar a Estação de Produção de Água de Reuso (Epar) da região de Camburi (bairros da zona Norte de Vitória, além de Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima, na Serra), garantiu capacidade para entregar água para a Vale.
No leilão vencido em janeiro do ano passado, o consórcio GS Inima Tubonews, se comprometeu a entregar até 300 litros por segundo de esgoto sanitário tratado e transformado em água de reúso, ideal para uso industrial, na porta da ArcelorMittal Tubarão. Agora, diante do volume de resíduos que passarão por ali, a concessionária garante capacidade para entregar mais 50 litros por segundo, desta vez para a Vale. Um aditivo será feito no contrato entre Cesan e GS Inima Tubonews.
As obras da Epar começam em março e o investimento na nova estrutura ficará em R$ 250 milhões. A utilização de água de reúso não é novidade na indústria, o diferencial do contrato é a garantia de entrega do material ao longo dos 30 anos de contrato. O parque industrial de Tubarão, que reúne as usinas de Vale e ArcelorMittal, é um dos mais importantes consumidores de água do Espírito Santo.
Cesan, Vale e multinacional fecham acordo para fornecimento de água de reúso

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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