Cesan, Vale e multinacional fecham acordo para fornecimento de água de reúso

No leilão vencido em janeiro do ano passado, o consórcio GS Inima Tubonews, se comprometeu a entregar até 300 litros por segundo de esgoto sanitário tratado e transformado em água de reúso, ideal para uso industrial, na porta da ArcelorMittal Tubarão. Agora, diante do volume de resíduos que passarão por ali, a concessionária garante capacidade para entregar mais 50 litros por segundo, desta vez para a Vale. Um aditivo será feito no contrato entre Cesan e GS Inima Tubonews.