O famoso "Penicão", estação de tratamento de esgoto da Cesan em Jardim Camburi, será desativado Crédito: Marcelo Prest - 22/07/2015 / Arquivo AG

O consórcio GS Inima Tubonews foi o vencedor do leilão realizado na B3, em São Paulo, nesta quarta-feira (17), pela Companhia Espírito-Santense de Saneamento (Cesan) para a construção, operação e manutenção da estação de tratamento de efluentes sanitários e fornecimento de água de reúso para a siderúrgica ArcelorMittal . O valor estimado do contrato é de R$ 2,24 bilhões. O consórcio formado pela gigante espanhola do saneamento GS Inima e pela Tubonews venceu com uma proposta de 25% de desconto sobre a tarifa e 13% de outorga sobre a receita líquida.

O projeto prevê a construção de uma Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) com capacidade de transformar 300 l/s de esgoto sanitário em água de reúso para fim industrial. O efluente tratado será bombeado de Camburi, em Vitória, até o Polo Industrial no município da Serra. O prazo de contrato é de 30 anos.

No acordo, a ArcelorMittal Tubarão se compromete a adquirir o volume de 200 l/s. Com a construção da nova Epar, a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) em Camburi, conhecida como "penicão" de Camburi será desativada.

O critério do leilão combina o maior desconto sobre a tarifa com o maior valor de outorga. O valor estimado do contrato é de R$ 2,24 bilhões, correspondente à soma simples das receitas durante a vigência da concessão. A ação beneficiará moradores dos bairros da zona norte de Vitória, além de seis bairros da Serra: Hélio Ferraz, Manoel Plaza, Rosário de Fátima, Eurico Salles, Carapina I e Bairro de Fátima.

Your browser does not support the audio element. Gigante espanhola vence leilão de R$ 2,2 bi para nova estação de reúso no ES

Cinco propostas estavam aptas para a abertura dos envelopes no início da tarde desta quarta-feira (17). O valor máximo era de 25% de desconto. Participaram os seguintes proponentes, com as respectivas propostas de desconto sobre o valor da tarifa de referência.

Consórcio GS Inima: 25% de desconto

25% de desconto Consório Reúso de Vitória: 13% de desconto

13% de desconto Consórgio EGS Camburi: 10% de desconto

10% de desconto Aegea: 9% de desconto

9% de desconto Consórcio CSSA: 5% de desconto

Durante a cerimônia de batida de martelo, Paulo Roberto de Oliveira, representante do consórcio vencedor, falou sobre a importância de ganhar a disputa. "É muito importante pois temos bastante experiência em água de reúso em São Paulo. Acreditamos que vai ser um projeto vitorioso, pois fizemos um estudo detalhado para oferecer esse desconto", afirmou.

A CEO da GS Inima Environment, Marta Verde, reiterou o compromisso da empresa com o Brasil e com o desenvolvimento, ainda mais com recursos naturais. "Vamos aportar todos os conhecimentos do grupo em matéria de reúso e tratamento das águas para trazer a melhor tecnologia", destacou.

O governador Renato Casagrande destacou que o projeto está dentro do plano de adaptação às mudanças climáticas. “Essa concessão é uma inovação que estamos apresentando à sociedade brasileira. Isso faz parte da nossa política de segurança hídrica, permitindo a produção de até 300 litros de água por segundo para uso na atividade industrial. Assim, vamos deixar de utilizar a água dos nossos mananciais para este fim. É importante ainda para a Cesan, que deixará de investir na construção da unidade de tratamento de esgoto – que será feita pela empresa vencedora – e receberá uma outorga”, afirma.

Casagrande destacou ainda que Vitória vai ter mais qualidade de vida com a retirada da antiga estação de tratamento em Jardim Camburi. "É um modelo antigo que ainda gera desconforto para um bairro grande como Jardim Camburi, o maior da capital. Por isso, são vários pontos positivos", pontua.

Segundo o presidente da Cesan, Munir Abud, a companhia está negociando para que outras empresas utilizem os efluentes tratados como água de reúso em suas operações industriais.