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Saneamento

Leilão na B3: PPP de água de reúso da Cesan atrai empresas locais e nacionais

Cinco empresas e consórcios apresentaram propostas e estão aptas para a disputa marcada para a próxima quarta-feira, na bolsa de valores de São Paulo

Públicado em 

14 jan 2024 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

O famoso Penicão, estação de tratamento de esgoto da Cesan em Jardim Camburi, será desativada
O Penicão, estação de tratamento de esgoto da Cesan, em Jardim Camburi, será desativado Crédito: Vitor Jubini /Arquivo AG
O leilão da Cesan para a contratação da empresa que será responsável pela operação da Estação de Produção de Água de Reúso (Epar) da região de Camburi, marcado para quarta-feira (17), na B3, promete ser disputado. Cinco empresas e consórcios apresentaram propostas e estão aptas para a disputa. O prazo para a apresentação de propostas acabou na quinta-feira (11).
Todas as participantes são empresas nacionais, sendo que há consórcio formado por companhias capixabas. A vencedora do leilão vai investir R$ 240 milhões na construção da estrutura, que começa a funcionar em 2026. O prazo de concessão é de 30 anos. Além de tratar o esgoto de 164 mil moradores de Vitória e Serra, o ganhador do leilão terá de entregar o produto final do tratamento, a chamada água de reúso, na porta da ArcelorMittal Tubarão. A água de reúso não é própria para consumo humano, mas é ideal para fins industriais.
A Epar de Camburi terá capacidade instalada para fornecer 300 litros de água de reúso por segundo, a ArcelorMittal já se comprometeu a comprar 200 litros por segundo e pode aumentar a demanda.
Este tipo de contratação é uma nova frente de negócios dentro da Cesan. A PPP que envolve a ArcelorMittal é a primeira a sair do papel, Vale e Suzano também negociam contratos com a estatal do saneamento em termos semelhantes. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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