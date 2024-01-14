Leilão na B3: PPP de água de reúso da Cesan atrai empresas locais e nacionais

Todas as participantes são empresas nacionais, sendo que há consórcio formado por companhias capixabas. A vencedora do leilão vai investir R$ 240 milhões na construção da estrutura, que começa a funcionar em 2026. O prazo de concessão é de 30 anos. Além de tratar o esgoto de 164 mil moradores de Vitória e Serra, o ganhador do leilão terá de entregar o produto final do tratamento, a chamada água de reúso, na porta da ArcelorMittal Tubarão. A água de reúso não é própria para consumo humano, mas é ideal para fins industriais.