Importação de carros pelo ES pode travar se o Fisco não liberar novas áreas

A demanda, que já vem em alta, deve ser ampliada nos primeiros meses de 2024, afinal, o governo federal anunciou a volta progressiva da cobrança de imposto de importação sobre carros elétricos, daí o gargalo. Só em janeiro, a previsão da Associação dos Portos Secos do Espírito Santo é de que 15 mil veículos irão entrar pelo Estado. O Espírito Santo responde por 32% dos carros que entram no Brasil, a maior operação do Brasil.
Sem espaço para armazenagem, abrirá a porta para a concorrência de outros Estados. Os três portos secos em operação na Grande Vitória possuem cerca de 1,5 milhão de m² de área alfandegada.
"Estamos muito próximos do limite. O Estado precisa de mais áreas alfandegadas para dar conta dessa demanda enorme que virá. Há negociações junto à Receita Federal, que é o mais relevante, e ajustes operacionais em curso, mas sem a ampliação da área alfandegada, que é exclusiva para as operações internacionais, não haverá área suficiente. A importação de carros pelo Estado, que é um grande negócio, acabará comprometida", explicou Luciana Mattar, advogada da Associação dos Portos Secos do Espírito Santo. "Estamos pedindo uma ampliação temporária, que é algo corriqueiro dentro do comércio internacional. A questão é que, desde setembro, os processos de alfandegamento foram todos para o Rio de Janeiro e estão completamente parados".