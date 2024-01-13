Importação de carros pelo ES pode travar se o Fisco não liberar novas áreas

"Estamos muito próximos do limite. O Estado precisa de mais áreas alfandegadas para dar conta dessa demanda enorme que virá. Há negociações junto à Receita Federal, que é o mais relevante, e ajustes operacionais em curso, mas sem a ampliação da área alfandegada, que é exclusiva para as operações internacionais, não haverá área suficiente. A importação de carros pelo Estado, que é um grande negócio, acabará comprometida", explicou Luciana Mattar, advogada da Associação dos Portos Secos do Espírito Santo. "Estamos pedindo uma ampliação temporária, que é algo corriqueiro dentro do comércio internacional. A questão é que, desde setembro, os processos de alfandegamento foram todos para o Rio de Janeiro e estão completamente parados".