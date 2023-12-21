Fábrica de biometano: Marca Ambiental e ES Gás assinam memorando de entendimento

Dutos de captação e transporte de biogás da Marca Ambiental Crédito: Abdo Filho

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo, não vai entrar de sócia no empreendimento, o acordo passa pela disposição da Marca Ambiental de utilizar os dutos da ES Gás para escoar a sua produção (a operação poderia ser feita com caminhões) e pelo compromisso da distribuidora de realizar investimentos na rede de distribuição.

"O memorando traduz o desejo da companhia em fomentar o mercado de biometano no Espírito Santo, fazendo com que o gás renovável chegue aos nossos mais de 80 mil clientes, principalmente nos segmentos industrial e GNV Frota Pesada e Urbana, contribuindo para que o nosso Estado atinja as metas de descarbonização", disse Fábio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás.