Fábrica de biometano: Marca Ambiental e ES Gás assinam memorando de entendimento

Dutos de captação e transporte de biogás da Marca Ambiental . Crédito: Abdo Filho

As diretorias da Marca Ambiental e da ES Gás acabam de assinar um memorando de entendimento e vão trabalhar em parceria no desenvolvimento da fábrica de biometano que a Marca, responsável pela destinação de mais de 50% do lixo recolhido no Espírito Santo, vai fazer em Cariacica, um investimento que supera os R$ 50 milhões.

A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo, não vai entrar de sócia no empreendimento, o acordo passa pela disposição da Marca Ambiental de utilizar os dutos da ES Gás para escoar a sua produção (a operação poderia ser feita com caminhões) e pelo compromisso da distribuidora de realizar investimentos na rede de distribuição.

"O memorando traduz o desejo da companhia em fomentar o mercado de biometano no Espírito Santo, fazendo com que o gás renovável chegue aos nossos mais de 80 mil clientes, principalmente nos segmentos industrial e GNV Frota Pesada e Urbana, contribuindo para que o nosso Estado atinja as metas de descarbonização", disse Fábio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás.

“O biocombustível será produzido a partir do biogás gerado pela decomposição de resíduos sólidos urbanos na Marca Ambiental, em Cariacica, e será injetado na rede de distribuição de gás natural. Isso possibilitará seu uso pela indústria, comércio, residências e postos de combustíveis. Estamos entusiasmados com os benefícios ambientais e econômicos que esse projeto pioneiro trará”, afirmou Diogo Ribeiro, diretor de Novos Negócios do Grupo Marca.

