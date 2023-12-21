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Energia

Fábrica de biometano: Marca Ambiental e ES Gás assinam memorando de entendimento

O Grupo Marca, dono da Marca Ambiental, quer que a unidade de bimetano, em Cariacica, esteja funcionando em 2025. Um investimento de R$ 50 milhões

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 14:45

Públicado em 

21 dez 2023 às 14:45
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Dutos de captação e transporte de biogás da Marca Ambiental
Dutos de captação e transporte de biogás da Marca Ambiental Crédito: Abdo Filho
As diretorias da Marca Ambiental e da ES Gás acabam de assinar um memorando de entendimento e vão trabalhar em parceria no desenvolvimento da fábrica de biometano que a Marca, responsável pela destinação de mais de 50% do lixo recolhido no Espírito Santo, vai fazer em Cariacica, um investimento que supera os R$ 50 milhões.
A ES Gás, concessionária responsável pela distribuição de gás natural no Espírito Santo, não vai entrar de sócia no empreendimento, o acordo passa pela disposição da Marca Ambiental de utilizar os dutos da ES Gás para escoar a sua produção (a operação poderia ser feita com caminhões) e pelo compromisso da distribuidora de realizar investimentos na rede de distribuição.
"O memorando traduz o desejo da companhia em fomentar o mercado de biometano no Espírito Santo, fazendo com que  o gás renovável chegue aos nossos mais de 80 mil clientes, principalmente nos segmentos industrial e GNV Frota Pesada e Urbana, contribuindo para que o nosso Estado atinja as metas de descarbonização", disse Fábio Bertollo, diretor-presidente da ES Gás.    
“O biocombustível será produzido a partir do biogás gerado pela decomposição de resíduos sólidos urbanos na Marca Ambiental, em Cariacica, e será injetado na rede de distribuição de gás natural. Isso possibilitará seu uso pela indústria, comércio, residências e postos de combustíveis. Estamos entusiasmados com os benefícios ambientais e econômicos que esse projeto pioneiro trará”, afirmou Diogo Ribeiro, diretor de Novos Negócios do Grupo Marca. 

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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