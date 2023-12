Plano estratégico do agro prevê 50 mil propriedades sustentáveis no ES

Foi lançado, na tarde desta quarta-feira (20), o Pedeag 4 (Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba). Um trabalho de longo prazo, o horizonte vai até 2032, feito por meio de uma parceria entre setor produtivo e governo do Estado. São várias as metas, mas a mais ambiciosa é ter 50 mil propriedades com currículo de sustentabilidade, no Espírito Santo, em dez anos. Hoje, não chegam a cinco mil.

"Quem quiser estar inserido no mercado, tem que adotar as melhores práticas sociais, ambientais e de governança. Hoje já é assim e a régua vai ficar ainda mais alta daqui para frente, por isso, estabelecemos essa meta no Pedeag. Os nossos produtores, para terem sucesso nos mercados interno e externo precisam adotar as melhores práticas, não é bondade, é capitalismo", explicou Michel Tesch, subsecretário de Estado da Agricultura e um dos formuladores do Pedeag.