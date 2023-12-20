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ESG

Plano estratégico do agro prevê 50 mil propriedades sustentáveis no ES

Trata-se da meta mais ambiciosa dentro do Pedeag 4, lançado, nesta quarta-feira (20), no Palácio Anchieta. O objetivo é estabelecer uma rota de longo prazo para o agro capixaba

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 17:31

Públicado em 

20 dez 2023 às 17:31
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
Agronegócio
Crédito: Carlos Alberto
Foi lançado, na tarde desta quarta-feira (20), o Pedeag 4 (Plano Estratégico de Desenvolvimento da Agricultura Capixaba). Um trabalho de longo prazo, o horizonte vai até 2032, feito por meio de uma parceria entre setor produtivo e governo do Estado. São várias as metas, mas a mais ambiciosa é ter 50 mil propriedades com currículo de sustentabilidade, no Espírito Santo, em dez anos. Hoje, não chegam a cinco mil.
"Quem quiser estar inserido no mercado, tem que adotar as melhores práticas sociais, ambientais e de governança. Hoje já é assim e a régua vai ficar ainda mais alta daqui para frente, por isso, estabelecemos essa meta no Pedeag. Os nossos produtores, para terem sucesso nos mercados interno e externo precisam adotar as melhores práticas, não é bondade, é capitalismo", explicou Michel Tesch, subsecretário de Estado da Agricultura e um dos formuladores do Pedeag.
São consideradas propriedades sustentáveis as que adotam práticas como: eficiência da produtividade, gestão de custos e receitas, rastreabilidade, gestão de resíduos, uso de equipamentos de segurança, acesso à educação e saúde. "São regras básicas, mas que muitas vezes não são cumpridas. Cada vez mais os compradores, principalmente os estrangeiros, estão observando isso. Chegar a essas 50 mil propriedades é a meta mais ambiciosa", assinalou Tesch.

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Abdo Filho

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Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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