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Desafogo no bolso

Serasa registra recorde de dívidas renegociadas no Espírito Santo

O consumidor capixaba entrou na semana do Natal, pico anual de consumo, com o bolso mais tranquilo e, portanto, mais propenso a comprar

Publicado em 20 de Dezembro de 2023 às 06:23

Públicado em 

20 dez 2023 às 06:23
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Dinheiro - investimento - gráfico
Dinheiro - investimento - gráfico Crédito: Carlos Alberto
O consumidor capixaba entrou na semana do Natal, pico anual de consumo, com o bolso mais tranquilo e, portanto, mais propenso a comprar. A Serasa Experian, gigante mundial da análise de crédito, registrou mais de 635 mil acordos de negociações de dívidas no decorrer de 2023. São 383 mil consumidores impactados e um total de R$ 1,4 bilhão em descontos concedidos pelos credores. Um recorde.
O histórico mostra que o capixaba vem tentando organizar as contas domésticas nos últimos anos. Em 2021, 303 mil consumidores fecharam mais de 504 mil acordos apenas no Espírito Santo. O total de descontos no período foi de mais de R$ 669 milhões. Já em 2022, o número de acordos chegou à casa dos 594 mil, enquanto o volume de consumidores subiu para 351 mil – somando mais de R$ 989 milhões em descontos. Por fim, em 2023, 383 mil capixabas fecharam mais de 635 mil acordos, com total de R$ 1,4 bilhão em descontos concedidos.
O setor de telecomunicações, as securitizadoras, os grandes bancos e o varejo são os mais demandados para negociar. O lado positivo é a tentativa de se organizar e o desafogo dado pelos acordos. O lado negativo é a constatação de que os efeitos da grave crise econômica provocada pela pandemia seguem presentes e que o brasileiro ainda sofre com a falta de educação financeira.

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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