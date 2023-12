Serasa registra recorde de dívidas renegociadas no Espírito Santo

O consumidor capixaba entrou na semana do Natal, pico anual de consumo, com o bolso mais tranquilo e, portanto, mais propenso a comprar. A Serasa Experian, gigante mundial da análise de crédito, registrou mais de 635 mil acordos de negociações de dívidas no decorrer de 2023. São 383 mil consumidores impactados e um total de R$ 1,4 bilhão em descontos concedidos pelos credores. Um recorde.



O histórico mostra que o capixaba vem tentando organizar as contas domésticas nos últimos anos. Em 2021, 303 mil consumidores fecharam mais de 504 mil acordos apenas no Espírito Santo. O total de descontos no período foi de mais de R$ 669 milhões. Já em 2022, o número de acordos chegou à casa dos 594 mil, enquanto o volume de consumidores subiu para 351 mil – somando mais de R$ 989 milhões em descontos. Por fim, em 2023, 383 mil capixabas fecharam mais de 635 mil acordos, com total de R$ 1,4 bilhão em descontos concedidos.