Shopping Vitória bate recorde na Black Friday e vê expansão de 14% no Natal

Shopping Vitória, Vitória. Crédito: Ricardo Medeiros

O Shopping Vitória, o mais movimentado do Espírito Santo, está tendo um final de ano acima das expectativas. A Black Friday, em novembro, fez as vendas do centro comercial avançarem 15% em relação ao mesmo período de 2022. Descontada a inflação do período, de 4,68%, a ampliação real das vendas supera os 10%. O dado merece ainda mais destaque pelo fato de a operação das Lojas Americanas, que sempre puxou boa parte das vendas da época no shopping, estar fechada desde março.

O número veio acima do esperado pelos executivos do empreendimento. "Esperávamos um número bom, mas veio além do que estávamos aguardando. O setor de vestuário puxou o movimento aqui dentro do shopping. É uma mudança no perfil histórico da Black Friday. Estamos comemorando, o dado é bastante expressivo", assinalou o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.

Para o Natal, a expectativa também é de um crescimento real das vendas se aproximando dos dois dígitos. Segundo Brotto, o conjunto de lojas do centro comercial deve vender 14% a mais do realizado no Natal de 2022. "Estamos entrando na última semana e o movimento já vem crescendo de maneira muito relevante. Deveremos ter um crescimento de 14% e o setor do vestuário deve ser o responsável por puxar as vendas".

A expectativa do Shopping Vitória está acima da previsão geral do comércio capixaba e também do brasileiro. Estimativa da Fecomércio/ES aponta que o Natal deve movimentar R$ 1,49 bilhão no Estado, expansão de 5,8% em relação ao Natal de 2022. No Brasil, o crescimento previsto é de 5,8%.

