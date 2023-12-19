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Shopping Vitória bate recorde na Black Friday e vê expansão de 14% no Natal

Os números estão acima das previsões dos próprios executivos do empreendimento. O setor de vestuário está puxando os bons resultados

Publicado em 19 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

19 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Shopping Vitória, Vitória
Shopping Vitória, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros
O Shopping Vitória, o mais movimentado do Espírito Santo, está tendo um final de ano acima das expectativas. A Black Friday, em novembro, fez as vendas do centro comercial avançarem 15% em relação ao mesmo período de 2022. Descontada a inflação do período, de 4,68%, a ampliação real das vendas supera os 10%. O dado merece ainda mais destaque pelo fato de a operação das Lojas Americanas, que sempre puxou boa parte das vendas da época no shopping, estar fechada desde março.
O número veio acima do esperado pelos executivos do empreendimento. "Esperávamos um número bom, mas veio além do que estávamos aguardando. O setor de vestuário puxou o movimento aqui dentro do shopping. É uma mudança no perfil histórico da Black Friday. Estamos comemorando, o dado é bastante expressivo", assinalou o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.
Para o Natal, a expectativa também é de um crescimento real das vendas se aproximando dos dois dígitos. Segundo Brotto, o conjunto de lojas do centro comercial deve vender 14% a mais do realizado no Natal de 2022. "Estamos entrando na última semana e o movimento já vem crescendo de maneira muito relevante. Deveremos ter um crescimento de 14% e o setor do vestuário deve ser o responsável por puxar as vendas".
A expectativa do Shopping Vitória está acima da previsão geral do comércio capixaba e também do brasileiro. Estimativa da Fecomércio/ES aponta que o Natal deve movimentar R$ 1,49 bilhão no Estado, expansão de 5,8% em relação ao Natal de 2022. No Brasil, o crescimento previsto é de 5,8%.

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Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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