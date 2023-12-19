Shopping Vitória bate recorde na Black Friday e vê expansão de 14% no Natal

O número veio acima do esperado pelos executivos do empreendimento. "Esperávamos um número bom, mas veio além do que estávamos aguardando. O setor de vestuário puxou o movimento aqui dentro do shopping. É uma mudança no perfil histórico da Black Friday. Estamos comemorando, o dado é bastante expressivo", assinalou o diretor-geral do Shopping Vitória, Raphael Brotto.
Para o Natal, a expectativa também é de um crescimento real das vendas se aproximando dos dois dígitos. Segundo Brotto, o conjunto de lojas do centro comercial deve vender 14% a mais do realizado no Natal de 2022. "Estamos entrando na última semana e o movimento já vem crescendo de maneira muito relevante. Deveremos ter um crescimento de 14% e o setor do vestuário deve ser o responsável por puxar as vendas".
A expectativa do Shopping Vitória está acima da previsão geral do comércio capixaba e também do brasileiro. Estimativa da Fecomércio/ES aponta que o Natal deve movimentar R$ 1,49 bilhão no Estado, expansão de 5,8% em relação ao Natal de 2022. No Brasil, o crescimento previsto é de 5,8%.