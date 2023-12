Venda de café dispara e exportações do agro no ES devem superar os US$ 2 bi

As exportações do agronegócio capixaba devem superar os US$ 2,1 bilhões (mais de R$ 10 bi) em 2023. A projeção é do secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. Entre janeiro e novembro, as divisas chegaram a US$ 1,9 bilhão (R$ 9,4 bi), 12% acima de tudo o que foi exportado pelo agro do Espírito Santo em 2022. O café, cru e beneficiado, puxou a fila: avanço de 89,7% no volume e de 48,2% nos valores negociados. Entre janeiro e novembro, o complexo cafeeiro capixaba exportou US$ 923,02 milhões (R$ 4,52 bilhões). Destaque para o conilon: US$ 521,1 milhões (R$ 2,55 bi). Os dados, compilados pela Seag, são do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio.