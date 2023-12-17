Venda de café dispara e exportações do agro no ES devem superar os US$ 2 bi

Café conilon do ES, reconhecido pela sua qualidade e sabor Crédito: Egídio Malanquini

As exportações do agronegócio capixaba devem superar os US$ 2,1 bilhões (mais de R$ 10 bi) em 2023. A projeção é do secretário de Estado da Agricultura, Enio Bergoli. Entre janeiro e novembro, as divisas chegaram a US$ 1,9 bilhão (R$ 9,4 bi), 12% acima de tudo o que foi exportado pelo agro do Espírito Santo em 2022. O café, cru e beneficiado, puxou a fila: avanço de 89,7% no volume e de 48,2% nos valores negociados . Entre janeiro e novembro, o complexo cafeeiro capixaba exportou US$ 923,02 milhões (R$ 4,52 bilhões). Destaque para o conilon: US$ 521,1 milhões (R$ 2,55 bi). Os dados, compilados pela Seag, são do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio.

Além das exportações de café conilon cru em grãos, ainda há volumes consideráveis de café solúvel, cuja exportação foi de 435.457 sacas de janeiro a novembro de 2023. A indústria do café cresceu muito no Espírito Santo nos últimos anos. Linhares é, hoje, um relevante polo beneficiador no mundo. Os produtores de conilon estão mais eficientes em logística, aumentaram a oferta de cafés com certificações de qualidade e sustentabilidade, o que permitiu ao Brasil acessar mercados consumidores que antes compravam de outros países.

“O complexo cafeeiro foi o grande destaque das exportações do agronegócio, consolidando o principal arranjo produtivo agrícola como o primeiro em geração de divisas, superando e muito as exportações de celulose. E o café conilon, presente em cerca de 50 mil propriedades rurais capixabas, foi o grande responsável por impulsionar esse resultado, visto que essa espécie representa mais de 76% do volume exportado do complexo cafeeiro.” analisa Enio Bergoli.

Proporcionalmente o gengibre avançou muito, com expansão de 94% nos valores exportados em relação a 2022. A carne bovina também foi bem: +37,6%. Por outro lado, carne de frango (-45,5%), peixes (-40,2%) e mamão (-15,4%) viram suas divisas encolherem em 2023.

"Com resultados apresentados até aqui, é possível ultrapassar neste ano os US$ 2,1 bilhões em divisas com as exportações do agronegócio capixaba para mais de 100 países, e alcançarmos o melhor resultado desde 2011", assinalou Bergoli.

Valores exportados de janeiro a novembro de 2023:

