Nater Coop mira setor de transportes e abre um novo negócio

Caminhão da Vexgo transportando cargas. Crédito: Divulgação/Nater Coop

A Nater Coop, gigante do cooperativismo agropecuário do Espírito Santo e que este ano deve bater em um faturamento de R$ 2 bilhões, segue ampliando sua operação. Acaba de ser criada a Vexgo, marca que passa a identificar a intercooperação com a Coopetranserrana, cooperativa especializada em transporte de carga e também de pessoas. As duas instituições atuam no modelo de intercooperação há dois anos, o objetivo é consolidar e acelerar ainda mais o negócio daqui para frente.

A cooperativa de transporte encerrará 2023 com faturamento de R$ 60 milhões, 65% acima do registrado em 2022. O fator principal de crescimento é o fortalecimento da logística no transporte de insumos para os produtores e a captação da produção dos cooperados da Nater Coop. Em 2024, a expectativa é superar os R$ 70 milhões. Os cooperados saltaram de 416 para 782 neste último ano, expansão de 54%. Foram movimentadas 117 mil toneladas de mercadorias em 2023. A média diária de alunos transportados ficou em 4.650.

“A intercooperação é um dos sete princípios do cooperativismo e a Vexgo representa um olhar de inovação para esse processo, fortalecendo a perenidade das duas cooperativas”, salienta Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.

“A operação conjunta agrega agilidade e inteligência à logística de transportes. Outro ponto interessante é que a gestão da Coopetranserrana carrega traços da gestão da Nater Coop”, assinalou Ederson Jacob, presidente da Coopetranserrana.

A Vexgo já opera no Espírito Santo (Baixo Guandu, Ibiraçu, Nova Venécia e Santa Maria de Jetibá) e Minas Gerais (Caratinga). Para 2024, o plano é chegar a Santa Teresa, Grande Vitória e algumas cidades da Bahia. O número de passageiros deve avançar 25%. Uma expansão no setor de cargas, que hoje opera principalmente com rações, adubos, leite, café e produtos lácteos, também é esperada.

A Gazeta integra o Saiba mais