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Expansão

Nater Coop mira setor de transportes e abre um novo negócio

Nater estabelece intercooperação com a Coopetranserrana, da Região Serrana do Estado, e cria a marca Vexgo para identificar o novo negócio

Publicado em 14 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

14 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho Abdo Filho
Caminhão da Vexgo transportando cargas
Caminhão da Vexgo transportando cargas Crédito: Divulgação/Nater Coop
A Nater Coop, gigante do cooperativismo agropecuário do Espírito Santo e que este ano deve bater em um faturamento de R$ 2 bilhões, segue ampliando sua operação. Acaba de ser criada a Vexgo, marca que passa a identificar a intercooperação com a Coopetranserrana, cooperativa especializada em transporte de carga e também de pessoas. As duas instituições atuam no modelo de intercooperação há dois anos, o objetivo é consolidar e acelerar ainda mais o negócio daqui para frente.
A cooperativa de transporte encerrará 2023 com faturamento de R$ 60 milhões, 65% acima do registrado em 2022. O fator principal de crescimento é o fortalecimento da logística no transporte de insumos para os produtores e a captação da produção dos cooperados da Nater Coop. Em 2024, a expectativa é superar os R$ 70 milhões. Os cooperados saltaram de 416 para 782 neste último ano, expansão de 54%. Foram movimentadas 117 mil toneladas de mercadorias em 2023. A média diária de alunos transportados ficou em 4.650.
“A intercooperação é um dos sete princípios do cooperativismo e a Vexgo representa um olhar de inovação para esse processo, fortalecendo a perenidade das duas cooperativas”, salienta Marcelino Bellardt, diretor-geral da Nater Coop.
“A operação conjunta agrega agilidade e inteligência à logística de transportes. Outro ponto interessante é que a gestão da Coopetranserrana carrega traços da gestão da Nater Coop”, assinalou Ederson Jacob, presidente da Coopetranserrana.
A Vexgo já opera no Espírito Santo (Baixo Guandu, Ibiraçu, Nova Venécia e Santa Maria de Jetibá) e Minas Gerais (Caratinga). Para 2024, o plano é chegar a Santa Teresa, Grande Vitória e algumas cidades da Bahia. O número de passageiros deve avançar 25%. Uma expansão no setor de cargas, que hoje opera principalmente com rações, adubos, leite, café e produtos lácteos, também é esperada. 

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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