Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
O fim de uma era?

Americanas é despejada e tem loja fechada no Shopping Vitória

Fechamento foi feito após determinação judicial; no local onde funcionava a loja, foram colocados tapumes

Publicado em 12 de Abril de 2023 às 20:09

Geraldo Campos Jr

Geraldo Campos Jr

Publicado em 

12 abr 2023 às 20:09
Lojas Americanas é despejada do Shopping Vitória após decisão judicial
Tapumes foram colocados em frente ao local onde funcionava a Lojas Americanas Crédito: Joyce Meriguetti
A tradicional unidade das Lojas Americanas no Shopping Vitória, na Capital do Espírito Santo, foi fechada. A loja, que é uma das mais antigas ainda em funcionamento no centro de compras, fechou as portas por determinação judicial.
"A Lojas Americanas está fechada por determinação judicial em razão de ação de despejo movida pelo Shopping Vitória", informou a assessoria do shopping em nota à reportagem nesta quarta-feira (12). A decisão foi cumprida na terça (11), quando a loja foi fechada.
A Gazeta apurou e informou em primeira mão que essa ação de despejo é anterior ao processo de recuperação judicial no qual a gigante do varejo entrou neste ano. O motivo seria divergências de contrato da Americanas com o shopping.

Veja Também

Americanas põe ativos à venda e atrai interessados na Hortifruti

Americanas avisa a shoppings que não irá pagar aluguéis atrasados de suas lojas

Leitores se comovem com fechamento de Americanas no Shopping Vitória

No local onde funcionava a loja, próximo à principal entrada do shopping, a reportagem verificou que tapumes foram colocados e não há mais nenhuma placa ou referência à Americanas.
Procurada pela reportagem, a assessoria das Lojas Americanas informou, sem maiores detalhes, que "a loja no Shopping Vitória encontra-se fechada atualmente por motivos de litígio". A empresa afirmou ainda que está tomando as medidas judiciais cabíveis.
"A companhia orienta que os clientes continuem adquirindo produtos disponíveis em unidades próximas e também no site e app da marca, com a mesma qualidade de sempre", finaliza a nota. 

Dívida bilionária

A Americanas enfrenta um processo de recuperação judicial desde janeiro deste ano, com uma dívida de aproximadamente R$ 43 bilhões com 16,3 mil credores.
No início de abril, o trio de bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, donos da empresa de private equity 3G e acionistas de referência da Americanas, acenou com um aporte de R$ 12 bilhões na varejista para tentar contornar a crise.
Um aporte significativo para cobrir parte do rombo era exigência dos bancos desde que o escândalo veio à tona, em janeiro. As instituições começaram exigindo R$ 16 bilhões, mas algumas já estavam aceitando R$ 12 bilhões.
Nesta terça-feira (11), em comunicado ao mercado, a Americanas anunciou que fechou um acordo com alguns credores para suspender temporariamente disputas judiciais em curso, mas o acordo abrange apenas bancos.

Veja Também

'Foi de Americanas'? Saiba como sair das dívidas e não falir

Crise na Americanas: o futuro das lojas, empregados e negócios da gigante no ES

Entenda a crise que levou a Americanas à recuperação judicial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Shopping Vitória Negócios Lojas Americanas Núcleo ag
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados