Americanas é despejada e tem loja fechada no Shopping Vitória

Tapumes foram colocados em frente ao local onde funcionava a Lojas Americanas Crédito: Joyce Meriguetti

A tradicional unidade das Lojas Americanas no Shopping Vitória , na Capital do Espírito Santo, foi fechada. A loja, que é uma das mais antigas ainda em funcionamento no centro de compras, fechou as portas por determinação judicial.

"A Lojas Americanas está fechada por determinação judicial em razão de ação de despejo movida pelo Shopping Vitória", informou a assessoria do shopping em nota à reportagem nesta quarta-feira (12). A decisão foi cumprida na terça (11), quando a loja foi fechada.

A Gazeta apurou e informou em primeira mão que essa ação de despejo é anterior ao processo de apurou e informou em primeira mão que essa ação de despejo é anterior ao processo de recuperação judicial no qual a gigante do varejo entrou neste ano. O motivo seria divergências de contrato da Americanas com o shopping.

No local onde funcionava a loja, próximo à principal entrada do shopping, a reportagem verificou que tapumes foram colocados e não há mais nenhuma placa ou referência à Americanas.

Procurada pela reportagem, a assessoria das Lojas Americanas informou, sem maiores detalhes, que "a loja no Shopping Vitória encontra-se fechada atualmente por motivos de litígio". A empresa afirmou ainda que está tomando as medidas judiciais cabíveis.

"A companhia orienta que os clientes continuem adquirindo produtos disponíveis em unidades próximas e também no site e app da marca, com a mesma qualidade de sempre", finaliza a nota.

Dívida bilionária

A Americanas enfrenta um processo de recuperação judicial desde janeiro deste ano, com uma dívida de aproximadamente R$ 43 bilhões com 16,3 mil credores.

No início de abril, o trio de bilionários brasileiros Jorge Paulo Lemann, Marcel Telles e Beto Sicupira, donos da empresa de private equity 3G e acionistas de referência da Americanas, acenou com um aporte de R$ 12 bilhões na varejista para tentar contornar a crise.

Um aporte significativo para cobrir parte do rombo era exigência dos bancos desde que o escândalo veio à tona, em janeiro. As instituições começaram exigindo R$ 16 bilhões, mas algumas já estavam aceitando R$ 12 bilhões.