Exportadores reclamam de fila para contêineres no Espírito Santo

Não é apenas o setor de rochas que está com dificuldades. Exportadores de café e pimenta-do-reino também estão com problemas para escoar suas cargas. De acordo com o Centrorochas, muitas empresas estão tentando trocar de operadora, da Maersk, que possui a maioria dos contratos do setor, para a MSC. A MSC até tem equipamentos disponíveis, mas está dando prioridade para café e pimenta, que são perecíveis.