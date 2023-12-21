Exportadores reclamam de fila para contêineres no Espírito Santo

Exportadores de rochas ornamentais estão com dificuldades para conseguir contêineres e escoar a carga.
De acordo com o Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), a liberação que, até novembro, se dava em 24 horas, está levando até 72h, o que acaba complicando a operação das empresas. Muitas vezes o exportador, com o atraso na liberação do contêiner, fica no limite do tempo hábil para o embarque no navio. Se perde o navio, além de se complicar com o cliente lá fora, acaba sendo multado pelo armador.
Não é apenas o setor de rochas que está com dificuldades. Exportadores de café e pimenta-do-reino também estão com problemas para escoar suas cargas. De acordo com o Centrorochas, muitas empresas estão tentando trocar de operadora, da Maersk, que possui a maioria dos contratos do setor, para a MSC. A MSC até tem equipamentos disponíveis, mas está dando prioridade para café e pimenta, que são perecíveis.
A coluna apurou que o movimento de cargas, em dezembro, está alto no terminal portuário de Vila Velha, operado pela Log-In. Diante da situação, a operação das cargas e, consequentemente, dos contêineres está sob pressão. Log-In e Maersk estão negociando uma solução.