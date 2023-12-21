AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Comércio internacional

Exportadores reclamam de fila para contêineres no Espírito Santo

De acordo com o Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), a liberação que, até novembro, se dava em 24 horas, está levando até 72h

Publicado em 21 de Dezembro de 2023 às 03:50

Públicado em 

21 dez 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho Abdo Filho
O Terminal Portuário de Vila Velha (TVV), único terminal de contêineres do Estado, é administrado pela empresa Log-in Logística. Por lá passam eletrodomésticos, insumos para a indústria de mineração e siderúrgica, e outros.
Terminal Portuário de Vila Velha (TVV) Crédito: Carlos Alberto Silva
Exportadores de rochas ornamentais estão com dificuldades para conseguir contêineres e escoar a carga. De acordo com o Centrorochas (Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais), a liberação que, até novembro, se dava em 24 horas, está levando até 72h, o que acaba complicando a operação das empresas. Muitas vezes o exportador, com o atraso na liberação do contêiner, fica no limite do tempo hábil para o embarque no navio. Se perde o navio, além de se complicar com o cliente lá fora, acaba sendo multado pelo armador.
Não é apenas o setor de rochas que está com dificuldades. Exportadores de café e pimenta-do-reino também estão com problemas para escoar suas cargas. De acordo com o Centrorochas, muitas empresas estão tentando trocar de operadora, da Maersk, que possui a maioria dos contratos do setor, para a MSC. A MSC até tem equipamentos disponíveis, mas está dando prioridade para café e pimenta, que são perecíveis.
A coluna apurou que o movimento de cargas, em dezembro, está alto no terminal portuário de Vila Velha, operado pela Log-In. Diante da situação, a operação das cargas e, consequentemente, dos contêineres está sob pressão. Log-In e Maersk estão negociando uma solução.

Veja Também

Plano estratégico do agro prevê 50 mil propriedades sustentáveis no ES

Shopping Vitória bate recorde na Black Friday e vê expansão de 14% no Natal

Petrobras vê pico de produção de petróleo e gás no ES até 2031

Abdo Filho

Abdo Filho Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia Espírito Santo Comércio exterior Rochas Ornamentais Vports
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Editais e Avisos - 01/08/2026
Imagem de destaque
Mendonça autoriza segundo inquérito da PF contra Lulinha
Lucas Dias morava na casa interditada após desabamento que deixou quatro mortos em Cariacica
Tragédia que matou 4 em Cariacica interdita casa e deixa família desalojada

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados