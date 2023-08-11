Exportação de rochas ornamentais do ES encolhe no ano de 2023

No primeiro semestre de 2023, foram comercializados US$ 447,03 milhões, 12,4% abaixo dos US$ 510,57 milhões do primeiro semestre do ano anterior. Se o resultado se repetir no segundo semestre (o mês de julho, o primeiro da segunda metade do ano, seguiu a mesma toada), o bilhão de dólares não será alcançado.
Alguns fatores explicam o mercado mais fraco. A subida dos juros nos Estados Unidos, o grande comprador da produção capixaba exportada (mais de 60%) deu uma segurada no mercado da construção civil de lá. A economia chinesa, segundo maior importador das rochas capixabas (13%), também não acelerou da maneira imaginada no começo do ano. Outro fator que vem atrapalhando é a competição cada vez mais dura com os materiais artificiais produzidos por China e Índia.
"Temos tudo isso, mas, é importante lembrar, que a base de comparação também é muito alta. O segundo semestre de 2020 e o ano de 2021 foram muito fortes, acima da normalidade (em 2021, as exportações de rochas do Estado bateram em US$ 1,11 bi). Muito embora estejamos em queda, os números ainda são muito relevantes", assinalou Tales Machado, presidente do Centrorochas.
O dirigente disse acreditar que as vendas ao exterior alcançarão US$ 1 bi. "O frete marítimo está bem mais competitivo que no ano passado e já observamos uma melhora nas compras da China. Creio que teremos um segundo semestre melhor e manteremos nosso nível de vendas do ano passado".