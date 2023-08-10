Startup fundada por capixaba é avaliada em R$ 1 bilhão

Sensor da Tractian em funcionamento Crédito: Divulgação/Tractian

A Tractian, startup industrial fundada pelo capixaba Leonardo Vieira e pelos sócios Igor Marinelli e Gabriel Lameirinhas, foi avaliada em R$ 1 bilhão na rodada internacional de captação de investimentos liderada pelo fundo norte-americano General Catalyst. O aporte feito pelos investidores na companhia - que desenvolve e fabrica sensores que identificam problemas em máquinas industriais e se antecipam às falhas (manutenção preditiva) - é de US$ 45 milhões (R$ 220,5 milhões na cotação atual). O objetivo é consolidar um crescimento de 300% (de faturamento), em 2023, e chegar aos mil clientes até o final de 2024 (hoje são 500).

"Começamos, em 2019, observando como os engenheiros e equipes de manutenção sofriam com as quebras inesperadas de máquinas. Será que não dava mudar essa realidade? Estudamos muito e chegamos a um sistema de monitoramento online que mostra que tem problema, qual é o problema e o que precisa ser feito. Tudo isso, claro, antes que a falha aconteça, que é o mais importante. Nosso índice de acerto supera os 90%. Lembrando que uma manutenção corretiva pode ser até 10 vezes mais cara do que uma preditiva", explica Leonardo Vieira, que, nesta quarta-feira (09), participou de um evento no Fonte Hub, na Rede Gazeta.

O sistema da Tractian, patenteado nos Estados Unidos, coleta, a cada cinco minutos, dados (como vibração, temperatura e horas trabalhadas) das mais de 30 mil máquinas onde os sensores estão instalados. Ferramentas matemáticas e de engenharia são usadas para apontar o erro. A inteligência artificial incorporada ao sistema, de posse de todas essas informações coletadas, também faz seus apontamentos de desvios. "É uma manutenção assistida por inteligência artificial. Com as ferramentas matemáticas e a base de dados, o sistema fica muito poderoso", assinala Vieira.

Leonardo Vieira, fundador da Tractian Crédito: Divulgação/Tractian