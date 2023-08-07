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Comércio

Centro de distribuição da RaiaDrogasil, em Viana, será o mais moderno do país

Um investimento de R$ 60 milhões que começa a sair do papel no mês que vem e estará em operação no primeiro semestre de 2024. O armazém de 8 mil m² vai ficar no Log II

Públicado em 

07 ago 2023 às 15:35
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Centro de distribuição da RaiaDrogasil
Centro de distribuição da RaiaDrogasil Crédito: Divulgação/RaiaDrogasil
A RaiaDrogasil, dona da maior rede de farmácias do Brasil - são mais de 2,5 mil lojas e faturamento que supera os R$ 25 bi -, vai fazer o seu mais moderno centro de distribuição em Viana. Um investimento de R$ 60 milhões que começa a sair do papel no mês que vem e estará em operação no primeiro semestre de 2024. O armazém de 8 mil m² vai ficar no Centro Logístico Grande Vitória, no bairro Canaã. Serão 800 metros de esteiras automatizadas e boa parte da operação tocada por robôs.
Com a inauguração do novo galpão, toda a distribuição de produtos para as 74 lojas da rede no Espírito Santo (56 na Região Metropolitana de Vitória), além de algumas no Rio de Janeiro e Minas Gerais, será feita a partir de Viana. A ideia é dar mais capilaridade e oxigenar uma operação comercial que só faz crescer no Brasil e também aqui no Estado.
"O contrato de locação está fechado e hoje (segunda-feira, 7) eles deram entrada com o projeto na prefeitura. A expectativa é de obras já no mês que vem. Também vamos fazer uma parceria para a qualificação da mão de obra, afinal, serão 200 empregos diretos e 600 indiretos", explicou Wanderson Bueno, prefeito de Viana.
A movimentação anual do novo centro de distribuição será de R$ 750 milhões. O espaço locado permite a ampliação futura da operação em mais 4 mil m².  

Correção

08/08/2023 - 10:10
No texto original foi publicado que o empreendimento ficaria no LOG II, na verdade o armazém ficará no Centro Logístico Grande Vitória. A informação foi corrigida.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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