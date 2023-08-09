Norueguesa Equinor vem ao Espírito Santo em busca de bons fornecedores

A gigante norueguesa Equinor, líder na exploração e produção de óleo, gás e energias renováveis, vai fazer um importante evento, em Vitória, no dia 19 de setembro. Haverá uma apresentação sobre inovação, sustentabilidade e (o mais relevante para os fornecedores locais) oportunidades. O evento é organizado pelo Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e vai acontecer no prédio da Findes.
O objetivo central da companhia é selecionar e captar fornecedores capixabas para a operação dos campos de Bacalhau, no pré-sal da Bacia de Santos (Norte de São Paulo), e BM-C-33, no pré-sal da Bacia de Campos (Norte do Rio). Em Bacalhau, a campanha de perfuração já foi iniciada e a expectativa é de produção em 2025. No BM-C-33, o início da operação está previsto para 2028.
A intenção é já contratar fornecedores daqui para a operação de Bacalhau e, dando certo, ampliar a participação dos capixabas no campo de BM-C-33. Como as bases do Rio de Janeiro que prestam serviços à Equinor estão perto do limite da capacidade, a companhia está em busca de alternativas. Como a logística pelo Espírito Santo, em se tratando de BM-C-33, é melhor, os fornecedores do Estado surgem como uma ótima alternativa.