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Investimento

Norueguesa Equinor vem ao Espírito Santo em busca de bons fornecedores

Gigante norueguesa de energia fará grandes investimentos no pré-sal das bacias de Santos e Campos nos próximos anos e está em busca de prestadores de serviços

Públicado em 

09 ago 2023 às 19:12
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Plataforma de produção de petróleo localizada na Bacia de Santos, área do pré-sal
Plataforma de produção de petróleo localizada na Bacia de Santos, área do pré-sal Crédito: Agência Petrobras
A gigante norueguesa Equinor, líder na exploração e produção de óleo, gás e energias renováveis, vai fazer um importante evento, em Vitória, no dia 19 de setembro. Haverá uma apresentação sobre inovação, sustentabilidade e (o mais relevante para os fornecedores locais) oportunidades. O evento é organizado pelo Fórum Capixaba de Petróleo, Gás e Energia e vai acontecer no prédio da Findes.
O objetivo central da companhia é selecionar e captar fornecedores capixabas para a operação dos campos de Bacalhau, no pré-sal da Bacia de Santos (Norte de São Paulo), e BM-C-33, no pré-sal da Bacia de Campos (Norte do Rio). Em Bacalhau, a campanha de perfuração já foi iniciada e a expectativa é de produção em 2025. No BM-C-33, o início da operação está previsto para 2028.
A intenção é já contratar fornecedores daqui para a operação de Bacalhau e, dando certo, ampliar a participação dos capixabas no campo de BM-C-33. Como as bases do Rio de Janeiro que prestam serviços à Equinor estão perto do limite da capacidade, a companhia está em busca de alternativas. Como a logística pelo Espírito Santo, em se tratando de BM-C-33, é melhor, os fornecedores do Estado surgem como uma ótima alternativa. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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