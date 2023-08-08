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Comércio exterior

Vports fecha novo acordo e movimento do Porto de Vitória deve crescer 10%

Vports (antiga Codesa) e Multilift Logística assinaram, nesta terça-feira (8), contrato para o arrendamento de uma área de mais de 40 mil m² no Cais de Capuaba

Públicado em 

08 ago 2023 às 19:16
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Cotidiano na Capital
Navio realiza manobra no Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Vports (antiga Codesa) e  Multilift Logística assinaram, nesta terça-feira (8), contrato para o arrendamento de uma área de mais de 40 mil m² no Cais de Capuaba, em Vila Velha. Trata-se do quarto acordo fechado pela Vports desde o final do ano passado, quando a companhia assumiu a operação do complexo portuário de Vitória. O espaço será utilizado pela Multilift para a armazenagem de granéis sólidos - fertilizantes, ferro gusa e concentrados minerais (principalmente carvão e escória). O contrato já está em vigor, o prazo não foi divulgado por ser confidencial. A expectativa é de que o movimento de cargas cresça em 800 mil toneladas por ano, uma expansão de 10% em relação às 8 milhões de toneladas movimentadas anualmente por toda operação da Vports.
Há quase três décadas que a Multilift, companhia mineira especialista em operações portuárias e logística intermodal, atua nos terminais aqui do Espírito Santo, mas é a primeira vez que celebra um contrato de arrendamento dentro da área primária do porto. Hoje, a empresa utiliza duas áreas de armazenagem fora da área alfandegada - em Itaquari (Cariacica) e Alvorada (Vila Velha). Ainda assim, é a maior na movimentação de granéis sólidos do Porto de Vitória.  

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O investimento inicial, cerca de R$ 20 milhões, prevê um armazém de 15 mil m², com capacidade estática estimada em 80 mil toneladas de granéis sólidos, além de equipamentos especializados para a movimentação desses produtos. Para o ferro gusa, importante segmento econômico das indústrias mineira e capixaba, será construído um pátio com capacidade para até 75 mil toneladas.
"Estar dentro da área do porto dará mais segurança, agilidade e produtividade à operação da Multilift. Isso tudo irá permitir uma expansão dos negócios feitos aqui dentro da Vports. Estamos muito animados com a nova parceria", afirmou Pedro Benevides, diretor Comercial da Vports.
“O novo modelo de negócios implementado com a concessão da Autoridade Portuária abriu novas oportunidades na retroárea do Porto e a construção de nossa parceria com a Vports tem gerado excelentes resultados. Esperamos, com este investimento, ampliar nossa movimentação no Porto", assinalou o CEO da Multilift, Rafael Fattorelli.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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