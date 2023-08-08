Vports fecha novo acordo e movimento do Porto de Vitória deve crescer 10%

Navio realiza manobra no Porto de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Vports (antiga Codesa) e Multilift Logística assinaram, nesta terça-feira (8), contrato para o arrendamento de uma área de mais de 40 mil m² no Cais de Capuaba, em Vila Velha. Trata-se do quarto acordo fechado pela Vports desde o final do ano passado, quando a companhia assumiu a operação do complexo portuário de Vitória. O espaço será utilizado pela Multilift para a armazenagem de granéis sólidos - fertilizantes, ferro gusa e concentrados minerais (principalmente carvão e escória). O contrato já está em vigor, o prazo não foi divulgado por ser confidencial. A expectativa é de que o movimento de cargas cresça em 800 mil toneladas por ano, uma expansão de 10% em relação às 8 milhões de toneladas movimentadas anualmente por toda operação da Vports.

Há quase três décadas que a Multilift, companhia mineira especialista em operações portuárias e logística intermodal, atua nos terminais aqui do Espírito Santo, mas é a primeira vez que celebra um contrato de arrendamento dentro da área primária do porto. Hoje, a empresa utiliza duas áreas de armazenagem fora da área alfandegada - em Itaquari (Cariacica) e Alvorada (Vila Velha). Ainda assim, é a maior na movimentação de granéis sólidos do Porto de Vitória.

O investimento inicial, cerca de R$ 20 milhões, prevê um armazém de 15 mil m², com capacidade estática estimada em 80 mil toneladas de granéis sólidos, além de equipamentos especializados para a movimentação desses produtos. Para o ferro gusa, importante segmento econômico das indústrias mineira e capixaba, será construído um pátio com capacidade para até 75 mil toneladas.

"Estar dentro da área do porto dará mais segurança, agilidade e produtividade à operação da Multilift. Isso tudo irá permitir uma expansão dos negócios feitos aqui dentro da Vports. Estamos muito animados com a nova parceria", afirmou Pedro Benevides, diretor Comercial da Vports.