Comércio atacadista se consolida como o maior pagador de impostos do ES

Vista aérea do Serra Park Log, onde a Usaflex instalou o seu centro de distribuição Crédito: Serra Park Log/Divulgação

Nos primeiros seis meses de 2023, foram pagos R$ 1,954 bilhão, R$ 421,1 milhões a mais que o registrado no mesmo período do ano passado: R$ 1,533 bi. Um avanço de 27,4%. A indústria do petróleo, por sua vez, pagou 24,6% a menos de ICMS na comparação entre os primeiros seis meses de 2022 e 2023: R$ 1,333 bi no ano passado e R$ 1,005 bi esse ano. Todos os números são da Secretaria de Estado da Fazenda. Importante lembrar que, em meados de 2022, o Congresso, na ânsia de segurar a alta dos combustíveis em ano eleitoral, reduziu o ICMS cobrado em cima do diesel e da gasolina, impactando as contas dos estados.

"São números que mostram a força e a importância dos atacadistas para o Espírito Santo. Mesmo que a indústria do petróleo tivesse mantido a sua arrecadação ou até mesmo crescido um pouco, a dianteira estaria mantida. Isso é fruto de um trabalho iniciado há 25 anos, que organizou e fortaleceu o segmento aqui no Espírito Santo", assinalou Idalberto Moro, presidente da Fecomércio-ES e do Sincades (Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor).

Se o comércio atacadista não tivesse tido esse avanço vigoroso de arrecadação, o Estado teria enfrentado dificuldades nesse primeiro semestre. Na comparação com os primeiros seis meses de 2022, a queda real (levando em conta a inflação) da arrecadação geral do governo foi de 4,39%. Os números foram muito impactados pela mudança no ICMS feita pelo Congresso - além do setor dos combustíveis, também caíram as alíquotas em cima de energia elétrica e telecomunicações. Os R$ 421,1 milhões pagos a mais pelos atacadistas foram fundamentais para equilibrar a balança.