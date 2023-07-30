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Economia

Arrecadação do governo do ES teve queda real no primeiro semestre

O fator principal foi a redução do ICMS, aprovada pelo Congresso em julho do ano passado, em cima de três das principais fontes de receita dos governos estaduais

Publicado em 30 de Julho de 2023 às 03:50

Públicado em 

30 jul 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

óleo diesel - caminhão
Crédito: Carlos Alberto
A receita total do governo do Estado, no primeiro semestre de 2023, foi de R$ 9,988 bilhões, 0,34% acima dos R$ 9,954 bilhões arrecadados no mesmo período do ano anterior. A variação nominal foi positiva, entretanto, se for levada em conta a inflação do período, a chamada variação real, a queda foi de 4,39%. O fator principal para o resultado foi a redução do ICMS, aprovada pelo Congresso Nacional em julho do ano passado, em cima de três das principais fontes de receita dos governos estaduais: combustíveis, energia e telecomunicações. Os dados são da Secretaria da Fazenda.
O faturamento com a indústria do petróleo encolheu 24,61%, de R$ 1,333 bi para R$ 1,005 bilhão. A arrecadação de ICMS com a energia elétrica foi de R$ 565,2 milhões, no primeiro semestre de 2022, para R$ 429,5 milhões nos primeiros seis meses de 2023, queda de 24%. No setor de telecomunicação, por sua vez, encolhimento de 25% - de 235,2 milhões para R$ 176,2 milhões.
A pancada foi exclusiva no ICMS. Nos demais tributos estaduais IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e ITCMD ( Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos), houve aumento da arrecadação. A expectativa da Receita Estadual é de melhoria a partir do segundo semestre, com aumento na receita tributária e atenuação dos efeitos externos.
Por outro lado, o comércio atacadista, que nos primeiros seis meses de 2022 foi o setor que mais arrecadou no Estado, com R$ 1,53 bilhão, cresceu 27,4%, para R$ 1,95 bi, e ampliou a diferença em relação ao segundo colocado (indústria do petróleo).

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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