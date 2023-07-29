"É preciso fazer um elogio ao Haddad", afirma sócio da XP

Sabe quem mais ganhou dinheiro no mercado em 2023? O investidor estrangeiro. Ele se posicionou e apostou na queda de juros muito antes. Muitas vezes, por estarmos aqui, olhamos as coisas com um pouco de paixão, isso atrapalha a análise. O estrangeiro olhou o seguinte: o Brasil é um país emergente, com instituições sólidas, onde existe uma regra fiscal, com boas empresas que estão baratas, o câmbio está depreciado e o juro muito alto. Ali na frente a inflação e o juro mundial vão cair, isso acontecendo, no Brasil vai cair mais, afinal, a taxa subiu mais. O estrangeiro viu isso, investiu e ganhou dinheiro na bolsa, no câmbio e nos juros. O olhar é macro e distanciado. Importante observar que tem um novo mundo se formando, com inteligência artificial, muita tecnologia e aumento de produtividade. Temos de estar atentos e construtivos para isso. Olho com muito bons olhos o que está por vir. A China tem um impacto muito grande na nossa economia. Ela não vai mais crescer 10% ao ano, mas também não vai crescer 2,5%. A China do futuro é uma China urbanizada. Vão entrar nas cidades chinesas, nos próximos anos, um Estados Unidos (mais de 300 milhões de pessoas). Essas pessoas vão consumir mais proteína, tecnologia e vão morar em uma casa. Isso aí é o combo Brasil: alimento e minerais. Outra coisa importante: nessa confusão geopolítica dos últimos anos, o Brasil virou o good guy (cara bom). Não brigou com Estados Unidos, não brigou com China, não brigou com Rússia, não brigou com Europa... Estou otimista, as coisas estão melhorando.