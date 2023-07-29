"É preciso fazer um elogio ao Haddad", afirma sócio da XP

É uma profusão de coisas. Importante fazermos uma retrospectiva dos fatos. Saímos de uma eleição onde os dois candidatos (Lula e o ex-presidente Jair Bolsonaro) não davam clareza de como seria a nova regra fiscal. As duas candidaturas afirmavam que o teto de gastos estava ultrapassado. Qual era a saída? Ninguém falava. No pós-eleição, isso se manteve por algum tempo. Além disso, ficamos algumas semanas sem saber quem seria o novo ministro da Fazenda. O mercado atribui riscos e preços aos ativos, quanto maior a incerteza, menores são os preços. Importante destacar que o cenário externo, de inflação alta, juros subindo e até com quebras de bancos, também contribuiu para esse ruído. Quando começa o governo, em 8 de janeiro, acontece o que aconteceu em Brasília. Isso trouxe mais nuvens. Como seria a relação do governo com o novo Congresso depois do que aconteceu em 8 de janeiro? Ainda no começo do ano saíram, de dentro do próprio governo, desejos de rever questões importantes e já postas como a reforma trabalhista e a privatização da Eletrobras. Ao mesmo tempo, de lá para cá, sentimos que o Haddad ganhou todas as discussões econômicas que aconteceram. Você pode discutir se a regra fiscal deveria ser mais ou menos dura, legítimo, mas o fato é que o Brasil tem uma regra fiscal. Isso não acontece na Turquia e no México, que recentemente estatizou algumas ferrovias. São países que concorrem conosco na atração de capital. O investidor olha para isso. A reforma trabalhista está mantida, assim como a privatização da Eletrobras. Temos uma agenda de reforma tributária, que é muito importante, e temos notado que os debates dentro da economia têm sido de muito bom senso. É preciso fazer um elogio muito grande à equipe do ministro Fernando Haddad: todos escutam, todos recebem, todos dialogam e isso é muito bom. Esse conjunto de coisas fez com que os ruídos diminuíssem e, consequentemente, com que a percepção do mercado sobre o ministro Haddad melhorasse.