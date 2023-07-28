101, 262, ferrovia... Alckmin não promete soluções, mas apoio ao ES

O vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, esteve, na manhã desta quinta-feira (27), no Palácio Anchieta para uma reunião de trabalho com o governador Renato Casagrande e com o vice-governador Ricardo Ferraço. Nela, os mandatários do Estado listaram as principais travas que atrapalham o desenvolvimento do Espírito Santo: BR 101, BR 262, ferrovia até o Rio, oferta competitiva de gás natural e a falta de uma regulação para a geração de energia eólica no mar estão entre os assuntos que foram conversados.

Geraldo Alckmin ouviu com atenção, mas não prometeu soluções objetivas. Disse que seria um aliado do Estado em Brasília. "O vice-presidente é próximo do governador, são do mesmo partido (PSB), não prometeu soluções, mas será um aliado nosso lá no Planalto. Estamos fazendo alianças em busca de nossos objetivos. Já conversamos com o (presidente) Lula, com o (ministro da Casa Civil) Rui Costa, com o (ministro dos Transportes) Renan Filho, agora com o Alckmin, enfim, estamos levando a nossa agenda e apontando possíveis soluções".