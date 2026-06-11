Polícia prende último suspeito de espancar idoso em Boa Esperança

A Polícia Civil prendeu, na tarde de quarta-feira (10), um jovem, de 18 anos, suspeito de espancar um idoso de 60 anos na rodovia ES 315, zona rural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo. De acordo com a corporação, ele era o terceiro e último investigado pelo crime que estava foragido. Contra o suspeito, havia um mandado de prisão em aberto.





O primeiro suspeito, um homem de 56 anos, foi preso no dia 5 de maio. Já o segundo investigado, um jovem de 21 anos, se apresentou espontaneamente à polícia em 6 de maio, um dia após a primeira prisão.





Ademilson Roque da Conceição ficou gravemente ferido após se envolver em um acidente com um cavalo no dia 12 de abril. Com o impacto da batida, o homem que montava o animal foi arremessado.





Segundo as investigações, ao sair do carro para prestar socorro, Ademilson foi agredido por pessoas que estavam no local. De acordo com familiares, ele foi encontrado inconsciente, com a respiração fraca, e permaneceu 12 dias intubado devido aos graves ferimentos sofridos na traqueia.





Nesta quinta-feira (11), quase um mês após a alta hospitalar do idoso, a família conta que a Ademilson segue em casa, em recuperação, fazendo sessões de fisioterapia. Ele ainda precisa se alimentar por meio de uma sonda e está iniciando a retomada da alimenntação pela boca. Segundo a familia, ele ainda enfrenta dificuldades para caminhar sem ajuda, sente dores no quadril e apresenta momentos de confusão mental e agitação.





O jovem de 18 anos detido na quarta-feira foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP) de São Mateus, onde permanece à disposição da Justiça.