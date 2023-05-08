Gás é a alternativa do ES para encolhimento da indústria do petróleo

Na avaliação do CEO da EnP Energy, Márcio Félix Bezerra, que foi gerente-geral da Petrobras no Espírito Santo e secretário de Estado de Desenvolvimento, o gás é uma grande alternativa. "O pré-sal é tão maravilhoso, tão espetacular, que é difícil atrair a atenção. É um cenário desafiador para o Espírito Santo, sem dúvida, mas há uma vantagem competitiva. O Espírito Santo tem plantas de processamento de gás com capacidade disponível e tem gasodutos com capacidade disponível. A infraestrutura para quem quer investir em gás natural está dada. O gás produzido no mar do Norte do Estado vai para Cacimbas (unidade de tratamento que fica em Linhares) e entra no sistema pelo Gasene. Ou seja, rapidamente o gás é extraído e já entra em um sistema de gasoduto que vai para os grandes centros consumidores do país. Indo além, pode ir também para Minas Gerais por ferrovia, como gás liquefeito. O Espírito Santo é um trampolim para quem descobre gás".