Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Energia

Com sócios do ES, EnP Energy prevê R$ 130 milhões em investimentos

Focada em exploração e produção de óleo e gás, empresa é uma das junior oils fundadas na esteira das vendas de blocos terrestres feitas pela Petrobras

Públicado em 

07 mai 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Data: 06/12/2019 - ES - Linhares - Estação de tratamento de petróleo da Petrobras Fazenda Alegre
Campo de petróleo no Norte do Espírito Santo Crédito: Carlos Alberto Silva
A EnP Energy Platform é uma das empresas independentes de petróleo e gás fundadas na esteira das vendas de blocos terrestres feitas pela Petrobras desde meados da década passada. Os sócios da junior oil são bem conhecidos dos capixabas: Grupo Águia Branca, Grupo Imetame e o ex-secretário de Desenvolvimento do Estado, Márcio Felix Bezerra, que é o CEO da empresa.
Com ativos no Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia, a companhia está ampliando seus investimentos em exploração e espera começar a colher os frutos muito em breve. Em 2023, serão R$ 30 milhões na campanha exploratória. No ano que vem, a expectativa é chegar aos R$ 100 milhões. "Em sete anos, tudo somado, o nosso investimento em exploração deverá alcançar R$ 1 bilhão. Como estamos focando em crescimento orgânico, passo a passo, a expectativa é já termos bons resultados de produção já no ano que vem".
Hoje, a produção média da EnP é de 450 barris de óleo por dia e 50 mil m³ de gás/dia. Para 2025, a expectativa é estar em 250 mil m³ de gás e em 1 mil barris de petróleo. 

Veja Também

Indústria 4.0: alta tecnologia vai dominar investimento na Garoto

Mudanças no saneamento: Casagrande vê Lula diante de desafio político

Grupo paulista anuncia construção de fábrica em Colatina

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo Petrobras Petróleo ES Norte Gás Natural
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados