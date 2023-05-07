Com sócios do ES, EnP Energy prevê R$ 130 milhões em investimentos

Com ativos no Norte do Espírito Santo e Sul da Bahia, a companhia está ampliando seus investimentos em exploração e espera começar a colher os frutos muito em breve. Em 2023, serão R$ 30 milhões na campanha exploratória. No ano que vem, a expectativa é chegar aos R$ 100 milhões. "Em sete anos, tudo somado, o nosso investimento em exploração deverá alcançar R$ 1 bilhão. Como estamos focando em crescimento orgânico, passo a passo, a expectativa é já termos bons resultados de produção já no ano que vem".