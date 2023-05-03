Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Noroeste

Grupo paulista anuncia construção de fábrica em Colatina

Grupo Venturini, fundado em 1956 no município de Jales, São Paulo, vai vai investir R$ 10 milhões em uma unidade de beneficiamento de rochas ornamentais

Públicado em 

03 mai 2023 às 16:47
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Sede do Grupo Venturini, em São Paulo
Sede do Grupo Venturini, em São Paulo Crédito: Divulgação/Grupo Venturini
O Grupo Venturini, fundado em 1956 no município de Jales, São Paulo, vai construir uma unidade de beneficiamento de mármore e granito em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Um investimento de R$ 10 milhões. A unidade produtiva, que terá 17 mil m², ficará no Polo Industrial Mario Cassani, em Baunilha. As obras começam nas próximas semanas e o início da produção está previsto para dezembro. Serão abertos 40 postos de trabalho.
A fábrica vai carregar a marca Seravezza Mármores e Granitos, que faz parte do grupo. A unidade vai produzir pias, bancadas, instalações horizontais e verticais, soleiras, chapas e projetos residenciais. O objetivo é atender todo o mercado nacional.
O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, disse que a chegada do grupo do interior de São Paulo é parte de um trabalho maior que vem sendo tocado no município. "Quando assumimos, em 2021, Colatina estava fora da rota do desenvolvimento. Fizemos um esforço entre as secretarias para recriarmos projetos, incentivos fiscais, mapear áreas e fizemos busca ativa de empresas interessadas". 

Veja Também

Fecomércio/ES calcula rombo milionário com MP que manda dinheiro para a Embratur

Líder no mercado de som, Frahm monta centro de distribuição na Serra

BR 101 no ES: governo federal vai ao TCU buscar acordo com EcoRodovias

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Colatina espírito santo indústria Investimentos ES Norte Rochas Ornamentais
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
E tudo pode se acabar de novo em uma triste pizza
Imagem de destaque
Empresário vai a júri no ES por morte de esposa em acidente de lancha
Sérgio Mello, Ricardo Ferraço e Francisco Carvalho
Timenow comemora 30 anos com festa badalada em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados