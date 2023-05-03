Grupo paulista anuncia construção de fábrica em Colatina

Sede do Grupo Venturini, em São Paulo Crédito: Divulgação/Grupo Venturini

O Grupo Venturini, fundado em 1956 no município de Jales, São Paulo, vai construir uma unidade de beneficiamento de mármore e granito em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Um investimento de R$ 10 milhões. A unidade produtiva, que terá 17 mil m², ficará no Polo Industrial Mario Cassani, em Baunilha. As obras começam nas próximas semanas e o início da produção está previsto para dezembro. Serão abertos 40 postos de trabalho.

A fábrica vai carregar a marca Seravezza Mármores e Granitos, que faz parte do grupo. A unidade vai produzir pias, bancadas, instalações horizontais e verticais, soleiras, chapas e projetos residenciais. O objetivo é atender todo o mercado nacional.