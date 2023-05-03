Grupo paulista anuncia construção de fábrica em Colatina

O Grupo Venturini, fundado em 1956 no município de Jales, São Paulo, vai construir uma unidade de beneficiamento de mármore e granito em Colatina, Noroeste do Espírito Santo. Um investimento de R$ 10 milhões. A unidade produtiva, que terá 17 mil m², ficará no Polo Industrial Mario Cassani, em Baunilha. As obras começam nas próximas semanas e o início da produção está previsto para dezembro. Serão abertos 40 postos de trabalho.
A fábrica vai carregar a marca Seravezza Mármores e Granitos, que faz parte do grupo. A unidade vai produzir pias, bancadas, instalações horizontais e verticais, soleiras, chapas e projetos residenciais. O objetivo é atender todo o mercado nacional.
O prefeito de Colatina, Guerino Balestrassi, disse que a chegada do grupo do interior de São Paulo é parte de um trabalho maior que vem sendo tocado no município. "Quando assumimos, em 2021, Colatina estava fora da rota do desenvolvimento. Fizemos um esforço entre as secretarias para recriarmos projetos, incentivos fiscais, mapear áreas e fizemos busca ativa de empresas interessadas".