PRIO aguarda Ibama para produzir 40 mil barris/dia no pré-sal capixaba

A PRIO, antiga PetroRio, aguarda apenas a autorização do Ibama para começar a extrair óleo e gás no pré-sal capixaba. A expectativa da empresa é de uma produção de 40 mil barris por dia no campo de Wahoo, localizado a 150 quilômetros do litoral do Espírito Santo, no extremo Sul do Estado. Vencida a etapa do licenciamento ambiental, em seis meses a operação começa. Um investimento de R$ 4 bilhões.

Wahoo foi comprado pela PRIO, em novembro de 2020, por algo perto de US$ 100 milhões. O campo foi descoberto em 2008 pela norte-americana Anadarko e pertencia à BP. Wahoo fica a 30 quilômetros de Frade, já no Rio de Janeiro, que também é da PRIO. A ideia é usar a mesma infraestrutura de produção para Frade e Wahoo. Esta possibilidade de sinergia operacional foi o fator determinante para que o negócio fosse adiante.