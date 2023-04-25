Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Expansão

PRIO aguarda Ibama para produzir 40 mil barris/dia no pré-sal capixaba

A PRIO, antiga PetroRio, pretende produzir óleo e gás no campo de Wahoo, no extremo Sul do litoral do Espírito Santo. Um investimento de R$ 4 bilhões

Publicado em 25 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

25 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Petróleo
Crédito: Carlos Alberto
A PRIO, antiga PetroRio, aguarda apenas a autorização do Ibama para começar a extrair óleo e gás no pré-sal capixaba. A expectativa da empresa é de uma produção de 40 mil barris por dia no campo de Wahoo, localizado a 150 quilômetros do litoral do Espírito Santo, no extremo Sul do Estado. Vencida a etapa do licenciamento ambiental, em seis meses a operação começa. Um investimento de R$ 4 bilhões.
Wahoo foi comprado pela PRIO, em novembro de 2020, por algo perto de US$ 100 milhões. O campo foi descoberto em 2008 pela norte-americana Anadarko e pertencia à BP. Wahoo fica a 30 quilômetros de Frade, já no Rio de Janeiro, que também é da PRIO. A ideia é usar a mesma infraestrutura de produção para Frade e Wahoo. Esta possibilidade de sinergia operacional foi o fator determinante para que o negócio fosse adiante.
Executivos da PRIO estiveram em Vitória na segunda-feira (24) apresentando o projeto para o vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço. O andamento do projeto é fundamental para que o Estado volte a ver crescer sua produção de petróleo e gás no mar. Pelas contas da empresa, com um volume de 40 mil barris/dia, a companhia pagará R$ 2,5 bi em royalties e participações especiais ao Estado e aos municípios capixabas em um horizonte de cinco anos.

Veja Também

Findes entra na ação que pede o fim de imposto sobre exportação de óleo bruto

Desativação de poços de petróleo abre frente bilionária no ES

Opportunity e investidores do ES farão torre no coração de Miami

Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

Tópicos Relacionados

Economia espírito santo ES Sul Petróleo e gás
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados