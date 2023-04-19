Opportunity e investidores do ES farão torre no coração de Miami

O Banco Opportunity vai colocar de pé em Brickell, centro financeiro de Miami, uma torre com mais de 400 apartamentos. O investimento desenvolvido pelo braço imobiliário da instituição financeira é feito em parceria com investidores capixabas que, desde 2014, possuem uma área de pouco mais de 2 mil m² em um dos espaços mais valorizados da Flórida.

O empreendimento será voltado para renda, todos os espaços da torre serão alugados. O acordo entre os capixabas e o Opportunity foi fechado em setembro do ano passado, mas a assinatura do contrato foi há poucos dias, depois de toda a fase de diligências. A expectativa é de que as obras comecem em um ano e que a torre esteja pronta e liberada para uso em meados de 2026.