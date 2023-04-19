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Negócios

Opportunity e investidores do ES farão torre no coração de Miami

Empreendimento com cerca de 400 unidades ficará em Brickell, um dos lugares mais cobiçados dos Estado Unidos

Publicado em 19 de Abril de 2023 às 03:50

Públicado em 

19 abr 2023 às 03:50
Abdo Filho

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Abdo Filho

Mulher caminha pela Brickell Key Drive em Miami, na Flórida (EUA)
Mulher caminha pela Brickell Key Drive em Miami, na Flórida Crédito: Lalo de Almeida/Folhapress
O Banco Opportunity vai colocar de pé em Brickell, centro financeiro de Miami, uma torre com mais de 400 apartamentos. O investimento desenvolvido pelo braço imobiliário da instituição financeira é feito em parceria com investidores capixabas que, desde 2014, possuem uma área de pouco mais de 2 mil m² em um dos espaços mais valorizados da Flórida.
O empreendimento será voltado para renda, todos os espaços da torre serão alugados. O acordo entre os capixabas e o Opportunity foi fechado em setembro do ano passado, mas a assinatura do contrato foi há poucos dias, depois de toda a fase de diligências. A expectativa é de que as obras comecem em um ano e que a torre esteja pronta e liberada para uso em meados de 2026.

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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