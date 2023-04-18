ArcelorMittal Tubarão e ES Gás fazem acordo para uso de dutos

Alto-Forno 3 da ArcelorMittal, em Tubarão Crédito: Divulgação/ArcelorMittal

ArcelorMittal Tubarão e ES Gás assinaram acordo para que a siderúrgica utilize a rede de distribuição de gás da companhia. Trata-se do primeiro contrato não-térmico dentro do mercado livre de gás formalizado pela ES Gás. Nesta modalidade, o contratante (no caso a Arcelor) pode negociar o insumo diretamente com o supridor de sua preferência, remunerando a distribuidora pelo uso da infraestrutura de dutos.

A siderúrgica receberá gás da portuguesa Galp Energia e usará a rede de distribuição da ES Gás para que o insumo chegue às suas instalações. O combustível será usado no Alto-Forno 3, mais novo e já adaptado. O volume contratado da ArcelorMittal é de 260 mil m³/dia.

Para Antonio Fernando Cesar Filho, diretor de Operações da ES Gás, “o mercado livre de gás oferece mais liberdade aos consumidores, o que favorece o ambiente de negócios à medida que garante que sigam seu planejamento energético na aquisição do insumo, contratando a concessionária para o uso de sua rede de distribuição. É um movimento natural de um mercado aberto que estamos aptos a atender.”