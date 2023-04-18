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Energia

ArcelorMittal Tubarão e ES Gás fazem acordo para uso de dutos

A Arcelor negociou o insumo diretamente com a portuguesa Galp e vai remunerar a distribuidora pelo uso da infraestrutura de dutos

Publicado em 18 de Abril de 2023 às 19:38

Públicado em 

18 abr 2023 às 19:38
Abdo Filho

Colunista

Abdo Filho

Alto-forno 3 da ArcelorMittal em Tubarão
Alto-Forno 3 da ArcelorMittal, em Tubarão Crédito: Divulgação/ArcelorMittal
ArcelorMittal Tubarão e ES Gás assinaram acordo para que a siderúrgica utilize a rede de distribuição de gás da companhia. Trata-se do primeiro contrato não-térmico dentro do mercado livre de gás formalizado pela ES Gás. Nesta modalidade, o contratante (no caso a Arcelor) pode negociar o insumo diretamente com o supridor de sua preferência, remunerando a distribuidora pelo uso da infraestrutura de dutos.
A siderúrgica receberá gás da portuguesa Galp Energia e usará a rede de distribuição da ES Gás para que o insumo chegue às suas instalações. O combustível será usado no Alto-Forno 3, mais novo e já adaptado. O volume contratado da ArcelorMittal é de 260 mil m³/dia.
No final do ano passado, Arcelor e ES Gás chegaram a fechar um acordo de três meses para fornecimento de gás, mas acabou não tendo segmento. Há tempos que a produtora de aço vinha em busca de um fornecedor de gás, mas enfrentava dificuldades. A intenção é substituir o carvão e acelerar a transição energética. Segura do suprimento, o conglomerado já disse que fará investimentos para adaptar os fornos 2 e 3, que hoje só recebem carvão.
Para Antonio Fernando Cesar Filho, diretor de Operações da ES Gás, “o mercado livre de gás oferece mais liberdade aos consumidores, o que favorece o ambiente de negócios à medida que garante que sigam seu planejamento energético na aquisição do insumo, contratando a concessionária para o uso de sua rede de distribuição. É um movimento natural de um mercado aberto que estamos aptos a atender.”
Jorge Oliveira, CEO da ArcelorMittal Aços Planos, destacou a busca pela transição energética. “A empresa está focada em promover a evolução contínua dos seus processos ambientais, incluindo a meta de ser carbono neutro até 2050. O gás natural, que é um combustível de transição, será utilizado junto com o carvão, agora em menor quantidade, no Alto-Forno 3 da empresa”. 

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Abdo Filho

Graduado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2005, como estagiario de Entretenimento e Cursos & Concursos. Entre 2007 e 2015, foi reporter da CBN Vitoria e da editoria de Economia do jornal A Gazeta. Depois, assumiu o cargo de macroeditor de Politica, Economia e Brasil & Mundo, ja no processo de integracao de todas as redacoes da empresa. Em 2017, tornou-se Editor de Producao e, em 2019, Editor-executivo.

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